Hansi Flick: "Lo importante es que hemos ganado después de 90 minutos"

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, se mostró este sábado satisfecho con la victoria lograda en el campo del Betis pese a que un descontrol en los últimos minutos hizo que el partido pasara de un claro 1-5 al 3-5 definitivo, y dijo que "lo importante" es que han "ganado después de noventa minutos".



"La primera parte ha sido muy buena y al final estábamos muy cansados", argumentó el preparador de los azulgranas, quien insistió en que quiere "ser positivo en este partido", aunque reconoció que van "a analizar todo" en alusión a esos despiste en la defensa.



"Siempre es muy importante marcar dos goles tan seguidos y no siempre es fácil contra un equipo como este, tiene mucha calidad, juegan muy bien, con jugadores fantásticos", afirmó Hansi Flick, quien reiteró que en la primera parte jugaron "muy bien".



El entrenador alemán se refirió al partido jugado por Lamine Yamal, del que dijo que lo ha "visto bien, también defensivamente. Ha sido muy positivo".



También se refirió al autor de tres de los cinco goles de su equipo, el internacional español Ferran Torres, del que destacó que "es un jugador muy inteligente".



"Sabe interpretar muy bien los espacios y lo ha hecho hoy fantásticamente bien", subrayó el entrenador del Barcelona sobre el futbolista valenciano.

Ficha técnica:



3 - Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra (Diego Llorente, m.60), Natan (Junior Firpo, m.60) (Ricardo Rodríguez, m.89), Valentín Gómez; Altimira (Deossa, m.46), Marc Roca; Antony (Pablo García, m.75), Fornals, Abde; y Cucho Hernández.



5 - Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, m.63), Balde (Christensen, m.46); Eric García (Jofre, m.80), Pedri (Bernal, m.63); Lamine Yamal, Roony Bardghji (Fermín, m.67), Ferran Torres y Rashford.



Goles: 1-0, M.06: Antony. 1-1, M.11: Ferran Torres. 1-2, M.13 Ferran Torres. 1-3, M.31: Roony. 1-4, M.40: Ferran Torres. 1-5, M.59: Lamine Yamal, de penalti. 2-5, M.85: Diego Llorente. 3-5: Cucho Hernández, de penalti.

