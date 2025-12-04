Que me comentan que el vínculo de la familia Caicedo con el narcotráfico era vox populi en el Partido Popular y, a pesar de que hay 6 candidatos corriendo para la presidencia del partido, y otros tantos más para la secretaría general, ninguno tuvo el valor de denunciar lo que pasaba y cómo este grupo quiere adueñarse de la dirección del colectivo.

Que solo la dirigente Zulphy Santamaría tuvo las agallas y el valor de salir públicamente a denunciar lo que pasaba dentro del Partido Popular.

Que antes del 13 de diciembre no se extrañen de que a varios de esos que figuran como candidatos para puestos directivos en el Partido Popular los alcance el largo brazo de la justicia.

Que hoy, desde las 10:00 a.m., en el Templo Shalon, en Carrasquilla, serán las honras fúnebres de la señora Claudette Gray Drummond, madre del exgrandes ligas panameño Roberto Kelly.

Que, por los lados de Chiriquí, ya dieron el “go” para empezar con la recolección de firmas dentro del proceso de revocatoria de mandato contra el vicealcalde del distrito de Barú, Guadalupe Pitti.

Que Irma quejándose de los periodistas ante su incapacidad para resolver el lío de la basura en Detroit. Mija, nadie tiene la culpa de que el puesto de alcaldesa le esté quedando grande.

Que un abogado de saco suda’o le recuerda a los de Vamos que las transferencias de dineros del MEF a los municipios, de las cuales se andan quejando, son legales y que otra vaina muy distinta es que a ellos no les guste porque no les beneficia.

Que el Amigo Fiel alega que la búsqueda de protagonismo está llevando a individuos como Juan Diego a hacer el ridículo.

Que un jodedor me dice que es muy triste ver cómo han quedado ciertos diputados de la coalición Vamos, como la Prado y Duke, ambos sin criterio propio y totalmente programados para repetir como papagayos los bochinches que les hace llegar Juan Diego desde la comodidad de Harvard.

Que desde enero de 2026 quedará prohibido ingresar o usar plásticos y “foam” de un solo uso en áreas protegidas de Panamá.

Que el embajador de Panamá en Washington, José Miguel Alemán, será el representante del Gobierno Nacional en el sorteo de la Copa Mundial 2026, mientras que Penedo es el invitado de la Fifa por Panamá.

Que por los lados de la CSS revelan que más de 751 mil asegurados ya están registrados en Mi Caja Digital, pero aún faltan cerca de 500 mil cotizantes por ingresar.