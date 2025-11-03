Selección Sub-17 de Panamá afina preparación para debut mundialista

La Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá tuvo su segundo entrenamiento en la ciudad de Doha, Catar, sede del mundial de la categoría que arrancó este lunes 3 de noviembre y que se extenderá hasta el 27 de noviembre.

Los entrenamientos estuvieron encabezados por el estratega Leonardo Pipino, quien ya trabaja la estrategia para enfrentar a Irlanda este miércoles 5 de noviembre en partido correspondiente al grupo J de este mundial histórico, ya que verán acción 48 naciones.

El encuentro ante Irlanda está programado para las 7:30 de la mañana (hora de Panamá) en el Campo 3de la Zona Aspire, en la ciudad de Doha.

Los otros partidos en la fase de grupos para Panamá son ante Paraguay el sábado 8 de nviembre a las 10:15 de la mañana (hora de Panamá) y ante Ubekistán el martes 11 de noviembre a las 8:30 de la mañana (hora de Panamá).

En la fase de grupos del Mundial Sub-17, clasificarán a la segunda etapa del torneo los ganadores y los segundos lugares de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros lugares, teniendo un total de 32 oncenos.

El equipo panameño se encuentra en territorio de oriente Medio desde el 20 de octubre, fecha en que se instalaron en Emiratos Árabes Unidos y estuvieron entrenando hasta el 1 de noviembre.

En Emiratos Árabes Unidos Panamá tuvo la oportunidad de realizar tres partidos de fogueo ante Burkina Faso (perdió 4-1), Uganda (ganó 2-1) e Indonesia (empató 1-1).