Knicks de Nueva York le quitan invicto a los Bulls de Chicago
Jalen Brunson lideró el ataque del equipo de la Gran Manzana con 31 puntos.
Jalen Brunson anotó 31 puntos mientras los Knicks de Nueva York rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y le propinaron la primera derrota de la temporada por 128-116 a los Bulls de Chicago.
Karl-Anthony Towns tuvo 20 puntos y 15 rebotes para su quinto doble-doble de la temporada, mientras que Josh Hart sumó 14 puntos y nueve rebotes para los Knicks, quienes anotaron la mayor cantidad de puntos que han tenido en un juego esta temporada y evitaron su primera racha de cuatro derrotas consecutivas desde el ocho al 14 de febrero de 2024.
Josh Giddey lideró a Chicago con 23 puntos, 12 asistencias y 12 rebotes para su primer triple-doble de la temporada, mientras que Nikola Vucevic tuvo 17 puntos y 14 rebotes. Los Bulls (5-1) fueron el último equipo de la Conferencia Este en caer de las filas invictas y se les negó su primer inicio de 6-0 desde la temporada 1996-97 durante la era de Michael Jordan.
Los Bulls llegaron al juego liderando la NBA en porcentaje defensivo de triples (30.1%). Pero Chicago no tuvo respuesta para el caliente tiro de larga distancia de los Knicks.