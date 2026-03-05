Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica

Panamá-El personal médico de la Policlínica J.J. Vallarino, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, vivió momentos como de una escena de película ayer, cuando de pronto un panel blanco llegó al lugar a eso de la 1:15 a.m. y sus ocupantes lazaron a un hombre herido.

La víctima fue identificada como Eibar Cedeño Guerra, de 19 años, y aunque visiblemente solo presentaba un impacto de bala con entrada y salida en la mano derecha, murió en el cuarto de urgencias pasada la 1:20 a.m.

Una vez que la víctima fue lanzada del vehículo, una ronda policial inició la persecución del panel en dirección a Pedregal, logrando detenerlo en la entrada de calle O, de la barriada La Riviera. Dentro del automóvil, solo fue ubicado el conductor, de 30 años, el cual el año pasado había sido víctima de un atentado en su contra.

La causa del deceso del joven sigue siendo un misterio, por lo que se tendrá que esperar que al cadáver se le efectúe el examen de necropsia.

Lo cierto es que ese jovencito, pese a su corta edad, tenía en su contra un largo prontuario, en el cual consta que entre 2022 y 2023 fue aprehendido unas cuatro veces por delito contra la seguridad colectiva; otras dos veces por violencia doméstica en 2019 y 2025; por herir a un vecino con un arma blanca; y en lo que va de este año ya había sido detenido por agredir a una unidad policial, a quien le clavó un destornillador en la mano izquierda.