Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Dos trabajadoras de barrido de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) fueron atropelladas por un diablo verde en la Avenida José Agustín Arango, por Juan Díaz. El hecho quedó grabado en un video que circula en redes sociales.

Las afectadas, identificadas como Eusebia de Suárez y Yadira Pinto, fueron trasladadas al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en el sector de 24 de Diciembre, donde recibieron las primeras atenciones.



Las "hormiguitas" como se les conocen se encontraban en horas laborables cuando fueron impactadas por el vehículo del transporte público. La información fue confirmada por el director de la AAUD, Ovil Moreno..

Moreno detalló que Eusebia de Suárez es la que presenta las lesiones más delicadas. Según la información más reciente, la trabajadora será trasladada al Complejo Hospitalario Arnulgo Arias Madrid de la Transístmica, ya que los médicos determinaron que deberá ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.

Su compañera se encuentra en condición más estable. Los médicos tuvieron que suturarle una herida en la cabeza con 13 puntos, por lo que permanece en observación e hidratación en el hospital. Aunque está fuera de peligro, sigue conmocionada y muy asustada por el fuerte impacto que sufrió durante el atropello.

Personal administrativo, de recursos humanos y trabajo social de la AAUD, se trasladó al hospital para acompañar a las afectadas y dar seguimiento a la situación, mientras se espera conocer el resultado de la cirugía de la trabajadora más golpeada.