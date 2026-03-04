¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

Panamá- Una persona murió calcinada anoche dentro de un vehículo que fue ubicado en llamas en la comunidad de San Diego, ubicada en el corregimiento de Las Garzas, en el área Este del distrito capital.

Unidades de la Policía Nacional que se encontraban realizando una ronda de rutina por el sector visualizaron la camioneta incendiada, pero ya los residentes habían notificado la situación al Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Los ‘camisas rojas’ llegaron a la escena y, cuando apagaron las llamas, se percataron de que dentro yacía calcinado el cadáver de una persona en el puesto del conductor.

¿Qué pasó? ¿Fue un accidente o un homicidio? Esas son las preguntas que se hacen las autoridades y los residentes de la comunidad de San Diego tras el suceso.

Se espera que durante la investigación del caso se pueda determinar la identidad de la víctima, así como la razón por la cual la camioneta se incendió: si fue por algún daño mecánico o si hay mano criminal involucrada. Lo cierto es que esta será una tarea bastante dificíl, ya que la mayor parte del cuerpo quedó reducia a cenizas. La placa del también fue presa de las llamas. Quizás el número del chasis de la camioneta pueda ser identificado, pero eso está por verse.