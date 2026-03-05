Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio

Panamá- La solicitud de servicio sexual a través de una página web para hacer un trío fue la puerta de entrada que utilizaron varios sujetos que planearon un robo a mano armada en perjuicio de la pareja involucrada, el cual se complicó y se transformó en homicidio y tentativa, hecho ocurrido el 22 de diciembre de 2025, en el sector de San Carlitos, distrito de David, provincia de Chiriquí.

Ahora, tras audiencia de garantías efectuada este jueves en Chiriquí, cuatro de los implicados (dos hombres y dos mujeres) enfrentan cargos por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, tentativa de robo agravado y asociación ilícita.

A solicitud de la Fiscalía Regional de Chiriquí, el juez imputó los cuatro cargos contra Ángel Cedeño y Jonathan Guerra, en calidad de autores, ya que uno de ellos fue el que ingresó a la fuerza a la vivienda de la pareja con un arma de fuego con la cual les disparó a las víctimas, mientras que el otro transportó a la joven de 21 años que debía prestar el servicio de prostitución.

En tanto, a María Santos y a Maryelis Méndez, cuatro cargos les fueron achacados en calidad de cómplices primarias, pues mediante la investigación preliminar que adelantó la Fiscalía se estableció que una de ellas fue la que recibió la transferencia bancaria a través de la cual la pareja canceló el servicio sexual e inmediatamente lo transfirió a una cuenta de la otra.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez, luego de declararle legal la aprehensión a los sospechosos y dar por presentada la formulación de la imputación, decidió que la medida cautelar a aplicar era la detención provisional, pero la defensa de las mujeres no estuvo de acuerdo con esto, por lo que interpusieron el recurso de apelación.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen la búsqueda de la joven que, supuestamente, prestaría el servicio de prostitución, ya que es la única que por el momento no ha sido aprehendida, pese a estar plenamente identificada.

Todo este caso inició el pasado 22 de diciembre, a eso de la 1:00 a.m., cuando la joven de 21 años contratada por solo 100 dólares llegó a la casa del mexicano Francis Fernández, de 42 años, y de su pareja, una panameña de 45 años. Todo parecía normal, pero dos horas más tarde, sin que el hecho se hubiera consumado, la joven contratada dijo que tenía que retirarse.

Fue cuando ella abrió la puerta que tres sujetos encapuchados ingresaron a la vivienda para robar, sin sospechar que Francis tenía su propia arma de fuego y sabía cómo usarla. Dentro del inmueble tuvo lugar un intercambio de disparos entre el mexicano y uno de los delincuentes. Francis terminó muerto, mientras que su esposa fue alcanzada por una bala en el lado izquierdo de la clavícula que le produjo una incapacidad de 45 días y puso en peligro su vida.

Tras el intercambio de disparos, los asaltantes escaparon de la escena, mientras que un vecino llamó a la Policía Nacional, cuyas unidades ubicaron a uno de los delincuentes tirado detrás de su casa, con cuatro balazos en el tórax (1) y el brazo derecho (3), por lo que lo aprehendieron y trasladaron al hospital de David. Días después, este fue imputado y también se le ordenó la detención provisional.







