Deportes - 26/12/25 - 12:00 AM

Sporting San Miguelito se pronuncia sobre caso de Tomás Rodríguez

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El club Sporting San Miguelito se pronunció a través de un comunicado de prensa sobre las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo por el delantero panameño Tomás Rodríguez.

En el comunicado, el Sporting aseguró que en todo momento el club ha actuado por canales formales, con respeto institucional hacia las partes involucradas y con el objetivo principal de proteger el desarrollo profesional y humano del futbolista.

El club Sporting San Miguelito explicó que no bloquea oportunidades para sus jugadores y por el contrario, trabaja para que cada movimiento se realice de manera ordenada, legal y transparente.

El conjunto de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) señala en su comunicado que las negociaciones entre clubes incluyen condiciones y etapas que deben manejarse con confidencialidad y responsabilidad.

“Cualquier información oficial será comunicada únicamente por nuestros canales institucionales. Solicitamos respeto para el jugador, su familia y todas las instituciones. Sporting San Miguelito mantiene su compromiso con el fútbol, con su cantera y con la afición”, agrega el club de San Miguelito.

Igualmente el Sporting San Miguelito desmintió algunas calificativos que no se acogen a los principios del club.

“En las últimas horas han circulado en redes sociales afirmaciones y calificativos que no representan el espíritu con el que Sporting San Miguelito gestiona sus relaciones deportivas”, señala la nota aclaratoria.

