Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

La NFL dio a conocer los horarios de sus partidos para la Semana 18, última de la temporada regular del 2025.

La Semana 18 tendrá tres partidos que definirán campeones divisionales y al sembrado N° 1 de la Conferencia Nacional.

El juego entre los Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens fue el elegido para disputarse en horario estelar el domingo 4 de enero a las 8:20 de la noche (hora de Panamá).

El ganador de Pittsburgh y Baltimore reclamará el título de la AFC Norte que le otorgará el último boleto a los playoffs en la Conferencia Americana.

La visita de los Carolina Panthers a los Tampa Bay Buccaneers que definirá al campeón de la NFC Sur y repartirá el último boleto a los playoffs de la Conferencia Nacional se disputará el sábado 3 de enero a las 4:30 p.m. (hora de Panamá).

Finalmente, el duelo entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers, que no solo entregará el título de la NFC Oeste sino que definirá al sembrado N° 1 de los playoffs en la Conferencia Nacional, se jugará el sábado a las 8:20 p.m.