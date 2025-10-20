Sub-17 de Fútbol finaliza preparación en Panamá y viaja hoy a Dubai

La Selección sub-17 de Fútbol de Panamá finalizará hoy su preparación en Panamá para luego viajar a Emiratos Árabes Unidos, donde tendrán su campamento final previo a su participación en el mundial de la categoría que se realizará en Catar.

Los dirigidos por Leonardo Pipino entrenarán en el COS Sports Plaza en horas de la mañana y en la noche viajarán con destino a la ciudad de Dubai.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que ayer domingo la selección entrenó con la presencia de 24 jugadores.

Como preámbulo al entreno, los jugadores hicieron su trabajo de calentamiento mientras que los arqueros hacían sus trabajos específicos.

Para el técnico Leonardo Pipino ha sido muy importante la preparación dado a que se ha basado en la adaptación físicamente de los jugadores para las exigencias requeridas en el mundial.

La Selección sub-17 ya tiene confirmado tres partidos amistosos en su campamento en Dubai, el cual el primero es el viernes 24 de octubre ante Burkina Faso, el 28 de octubre ante Uganda y el 30 de octubre ante Indonesia, todos en el Al Hamriyah SC Stadium.

El Mundial Sub-17 de Fútbol se disputará del 3 al 27 de noviembre en Catar y Panamá está ubicado en el grupo J junto a Irlanda (será su debut el 5 de noviembre), Paraguay y Uzbekistán.