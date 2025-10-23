Tchouaméni: ‘Estamos en buen momento y hay que demostrarlo ante el Barça’

El francés Aurelien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, aseguró que su equipo está “en un buen momento” tras vencer ayer miércoles a la Juventus de Turín (1-0) y que ahora les toca “demostrarlo contra el Barcelona” en el clásico del domingo.

“Cuando jugamos contra el Barcelona tenemos que ganar, da igual lo que haya pasado el año pasado; que lo sabemos y tenemos que jugar mejor. Estamos en un buen momento y tenemos que demostrarlo contra el Barcelona”, dijo en Movistar+.

Un Tchoauméni que destacó el partido del Real Madrid para vencer a la Juventus.

“Hemos jugado contra un buen equipo. Defienden mucho y bien. Para nosotros no es tan fácil, pero hemos jugado un buen partido. Tenemos la confianza de que vamos a marcar goles. Portería a cero y un gran partido de nuestro portero”, analizó.

“Hemos empezado la fase de grupos de la mejor manera posible, con nueve puntos de nueve posibles. Ahora hay que seguir trabajando para mejorar y seguir ganando”, amplió.