Deportes - 23/10/25 - 12:00 AM

Tchouaméni: ‘Estamos en buen momento y hay que demostrarlo ante el Barça’

Por: Madrid EFE -

El francés Aurelien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, aseguró que su equipo está “en un buen momento” tras vencer ayer miércoles a la Juventus de Turín (1-0) y que ahora les toca “demostrarlo contra el Barcelona” en el clásico del domingo.

“Cuando jugamos contra el Barcelona tenemos que ganar, da igual lo que haya pasado el año pasado; que lo sabemos y tenemos que jugar mejor. Estamos en un buen momento y tenemos que demostrarlo contra el Barcelona”, dijo en Movistar+.

Un Tchoauméni que destacó el partido del Real Madrid para vencer a la Juventus.

“Hemos jugado contra un buen equipo. Defienden mucho y bien. Para nosotros no es tan fácil, pero hemos jugado un buen partido. Tenemos la confianza de que vamos a marcar goles. Portería a cero y un gran partido de nuestro portero”, analizó.

“Hemos empezado la fase de grupos de la mejor manera posible, con nueve puntos de nueve posibles. Ahora hay que seguir trabajando para mejorar y seguir ganando”, amplió.

Te puede interesar

Panamá, lista para ser subsede de los Juegos Centroamericanos

Panamá, lista para ser subsede de los Juegos Centroamericanos

 Octubre 22, 2025
PSG anota 7 y Barcelona marca 6 durante jornada goleadora en la Champions

PSG anota 7 y Barcelona marca 6 durante jornada goleadora en la Champions

 Octubre 22, 2025
Inauguran Complejo Deportivo de Loma Alta, en El Arado

Inauguran Complejo Deportivo de Loma Alta, en El Arado

 Octubre 22, 2025
Dodgers y Azulejos se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

Dodgers y Azulejos se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

 Octubre 22, 2025
Extiende contrato con el Bayern Múnich

Extiende contrato con el Bayern Múnich

 Octubre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas