Un Barcelona FC diezmado por lesiones visita mañana a Girona

Las lesiones no le dan tregua al Barcelona. El último parón internacional agudizó los problemas del club catalán, con el delantero Robert Lewandowski y el volante ofensivo Dani Olmo engrosando la lista de bajas antes de visitar a Girona en La Liga mañana sábado.

El Barça vuelve a la acción tras la derrota 4-1 que sufrió de visita a Sevilla en su último partido hace dos semanas. Esa derrota permitió al Madrid recuperar el liderato del torneo.

La marcha invicta del conjunto azulgrana terminó con la inesperada debacle en Sevilla. Ahora enfrenta un corto viaje por la costa mediterránea para jugar contra el Girona, que viene de su única victoria de la temporada en casa contra Valencia.

El Barça recibirá al Olympiakos griego el martes en la Liga de Campeones y el domingo siguiente visitará al Madrid en el primer clásico de la temporada el 26 de octubre.