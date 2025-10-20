Deportes - 20/10/25 - 12:00 AM
Verstappen gana el Gran Premio de EE.UU.
Max Verstappen de Red Bull se llevó ayer domingo su tercera victoria en cuatro carreras en el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos, mientras que Lando Norris de McLaren recortó una gran parte de la ventaja de su compañero de equipo Oscar Piastri en el campeonato al terminar segundo.
Piastri quedó en un distante quinto lugar, lo que permitió a Norris acercarse a 14 puntos con cinco grandes premios y dos carreras sprint por disputar.