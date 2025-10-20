Wendy Ducreux conquistó el oro en el ciclismo de ruta femenino

El ciclismo fue protagonista en la jornada dominical para Panamá en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala, luego de que la atleta Wendy Ducreux conquistara la medalla de oro en la ruta femenina.

El reporte de prensa de los Juegos Deportivos Centroamericanos destaca que Ducreux se impuso en la ruta femenina tras una fuga, donde mantuvo el ritmo y remató de manera extraordinaria.

La atleta panameña tuvo un tiempo de 2.50:36 para ubicarse en la primera posición, seguida de la costarricense Gloriana Quesada y la guatemalteca Jasmín Soto, quienes quedaron a 1:08 de diferencia.

El triunfo de la atleta Ducreux se une al que obtuvo el sábado Franklin Archibold, quien ganó la medalla de oro en la contrarreloj individual masculina.

La esgrima también sumó una medalla de plata por intermedio de Jeremy Miranda, quien perdió en la final del sable individual masculino ante el guatemalteco Carlos Enríquez.

Los Juegos Deportivos Centroamericanos arrancaron el pasado viernes y Panamá ha conquistado más de 40 medallas, de las cuales más de 10 son de oro, destacando las de Gianna Woodruff en los 400 metros con vallas femenino Didier Rodríguez en los 1500 metros y Arturo Deliser en los 100 metros planos (atletismo); Tyler Christianson (100 metros pecho de la natación); Arturo Dorati (espada individual masculina); Alyiah Lide (piso y viga de equilibrio de la gimnasia artística); Lilian Cordones y Alexis Harrison (judo).