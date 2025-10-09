Que luego de las quejas y pataletas de un par de rabiblancos, la actividad turística Casco Peatonal en San Felipe estaría tambaleándose. Me cuentan que uno de los quejosos es un directivo del diario de la 12 de Octubre. ¡Gente que no hacen ni dejan hacer!

Que a varios competidores de Calle 7 tienen hasta hoy para presentarse en el Ministerio Público a fin de que rindan cuentas sobre los auxilios económicos que recibieron durante la gestión de “Nandito Beca”.

Que Peter anda solicitando la expulsión del PRD de algunos miembros de ese partido que trabajan con la actual administración. Le recomiendan a Peter que deje de hablar tanta paja y que se dé una vuelta por USA.

Que aseguran las malas lenguas que una jovencita a la que el Ifarhu le dio 60K para estudiar medicina en Cuba, recibió de su padre como regalo un auto descapotable a todo meter. ¡Mira tú! Se nota que necesitaba el auxilio.

Que me informan que la asistente favorita de “Leche Condensada” andaba por una zona exclusiva de la capital de España chequeando un apartamento valorado en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

Que ayer, en la Cueva de la 5 de Mayo, hubo un pleito verbal entre un diputado del PRD y un miembro del círculo íntimo de 4x8 Carrizo.

Que por los lados de la UNACHI la vaina volvió a calentarse porque hay profesores que se quejan por el trato desigual en los concursos de ascenso para docentes.

Que falleció Luis Manuel Hernández, miembro de la Junta Directiva de la CSS y padre de la diputada Grace Hernández.

Que ya son muchas las voces que no se explican cómo la trama de "Jodebrecht" sigue viva, a pesar de estar muerta por faltas de pruebas.

Que la gobernadora, la tía Mayín, fue la única autoridad que tuvo la gentileza de enviar cartas de felicitaciones al hermano diario Panamá América en su centenario. Lástima que los gremios periodísticos no hayan hecho alusión alguna a este hito histórico de un diario que, dicho sea de paso, cuenta con excelentes profesionales de la pluma, graduados en su mayoría de la Universidad de Panamá. Cien años no se fuman en pipa.

Que el embajador gringo, el pelao Kevin, se reunió ayer con Andrade, el del MOP. El enviado de Trump desea que empresas estadounidenses colaboren en proyectos que impulsen la integración regional y el crecimiento.