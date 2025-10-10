Que por los lados del parque de Santa Ana nos informan que un exrepresentante, que estuvo encargado por más de 20 años de una Junta Comunal, está que no duerme y tomando Lomotil, porque dos auditorías paralelas han descubierto cosas muy horrorosas que se hacían con la cuota obrero patronal, contratos y cheques. Se viene más trabajo para el procurador y el contralor.

Que hay un individuo que, desde que lo sacaron del MIDES, por ser un botellón, parece tener tiempo de sobra para postear toda clase de sandeces en redes sociales y dedicarse a promover revocatorias de mandato que no van para ningún lado. ¡Te va a dar una vaina, Iván!

Que el lunes empieza la salsa en la Asamblea con el tema de la ratificación de los magistrados propuestos por Mulino.

Que con el pasar del tiempo, y con los recientes fallos absolutorios de los Corcione y compañía, va quedando más en evidencia que el caso New Business fue una patraña armada y orquestada por seres vengativos con el único fin de joder a un solo hombre: ‘El Loco’.

Que la gente no olvida que la venganza de Cachaza no solo fue contra “El Loco”, sino contra el pueblo que lo apoya; por eso, paralizaron hospitales, entre otras obras importantes.

Que ahora les están pidiendo a los abogados que se quiten hasta las medias cuando van a visitar a sus clientes privados de libertad en los centros penitenciarios que están en Pacora. Está bien el tema de la revisión, pero todos los que trabajan en el sistema penitenciario saben que la mayoría de los objetos que entran a las cárceles es con la complicidad de los funcionarios que deben evitar que pasen.

Que el Amigo Fiel otra vez tirando factos en el Pleno: palabras más, palabras menos, dio a entender que hay diputados que andan obsesionados con reformar el reglamento interno cuando ni siquiera respetan el actual. Decía Tolstói que todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie en cambiarse a sí mismo.

Que el contralor ‘Bolo’ está clarito que la película que el pueblo panameño quiere ver es cómo caen los peces gordos del GobierNito. ¡Ya la gente está cansada de ver desfilar solo a pescaditos!

Que la vaina en la UNACHI sigue prendida; ahora está corriendo el rumor de que la hija del decano, que confesó haberla contratado, presentó su renuncia. Si es así, es lo mínimo que se esperaba que hiciera la joven.

Que los creadores de caos estaban esparciendo el rumor de que Dino Mon iba a renunciar a la CSS; nada más lejos de la realidad: el man presenta informe y proyectos la semana que viene. Ya dejen el bochinche y pónganse a trabajar por el país sin más dilación, como lo hace Dino.

Que hay algunos comunicadores que se prestan para servir de mensajeros personales de algunos políticos que luchan por seguir vigentes, aunque, como “producto político”, ya hayan expirado. Ayer fue una comunicadora a la conferencia del "Presi" a hacer preguntas a nombre de Peter, el mismo que no puede viajar a Disney. Por lo menos, disimulen.

Que este domingo se celebra la fundación de los distritos de La Chorrera, Soná y Antón.

Que la Flor quejándose porque los diarios que no están alineados con su forma de pensar siguen operando. En sus tiempos, el general Noriega, al igual que Flor, se quejaba por la línea editorial de ciertos diarios. Hay seres humanos que llevan un dictador por dentro…