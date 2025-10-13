Que en el caso del escándalo de los auxilios económicos del Ifarhu hay historias de terror que involucran temas hasta de favores… a cambio de privilegios. Que empiece la competencia… ¿Calle qué?

Que por los lados de la Asamblea tienen identificados a algunos comunicadores emplanillados en ese Órgano del Estado que se dedican a filtrar información a ciertos medios digitales, en vez de ponerse a trabajar para mejorar la imagen de la Cueva de la 5 de Mayo. Dicen que el dueño de una página digital los echó al agua. Hay una lista.

Que Blades desató la furia de cierto sector de la izquierda por felicitar a María Corina por recibir el Premio Nobel de la Paz. Uno de los furiosos calificó al “Trompetista de la vecindad” como “el más escandaloso tránsfuga ideológico en la historia de los cantautores panameños”. Guapea, Rubén.

Que “El Loco” anuncia que viene otro canal de televisión comandado por las fuerzas del odio, de la envidia, del soborno y la extorsión. ¡Que Dios nos agarre confesados!

Que hoy en la Asamblea empieza el proceso de ratificación de los magistrados.

Que Raisa fue “bautizada” por el prof. Cabrera como la “arquitecta mentirosa”. Eso le dolió.

Que Blandón diciendo que la Villa Diplomática fue sede, en el pasado, de fiestas y bacanales… Hay que tenerle miedo a esa lengua viperina.

Que, a partir de hoy, arranca la implementación formal del nuevo Código Procesal Civil. A muchos abogados el cambio de modelo los ha agarrado sin preparación; en pocas palabras, con los pantalones abajo.

Que me comenta un litigante de años que al caso “Jodebrecht” no le ve ni pies ni cabeza. Ya la justicia brasileña advirtió que todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora son nulas e inutilizables, por haber sido obtenidas en flagrante violación de toda clase de garantías y principios procesales.

Que una perredista me cuenta que el CEN del PRD, mediante resolución, le reconoció de “egg to egg” diez años de militancia a una candidata a la segunda vicepresidencia de ese partido. ¿Vieron por qué anda como andan?

Que corre muy fuerte el rumor de que la gente del Centro de Incidencia Ambiental recibe considerables sumas de dinero desde el exterior para financiar protestas en Panamá. Ya es hora de que salgan a dar explicaciones porque bien dice el dicho que quien calla… otorga.

Que el Amigo Fiel revela que tiene un colega libre postulado al que llaman el "Gaby de Vamos" porque parece que fue a la misma escuela de 4 x 8 = 40.

Que hoy, en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, se someterá a análisis el Proyecto de Ley 350, que establece el derecho al olvido oncológico. Ojalá esta iniciativa logre anclar con éxito porque el sistema no puede seguir revictimizando a las personas que padecen y han padecido cáncer.

Que el Toro dice, palabras más, palabras menos, que los veteranos del PRD tampoco pueden ser reemplazados por gente muy joven que huele a pampers. Bueno, a muchos de esos jóvenes no les gusta usar pampers, porque algunos ya han dejado embarrado a ese colectivo con sus cagadas. ¿Si o no, Nandito?

Que el vacuno perrediano alega que las generaciones actuales de ese colectivo apuestan al gatopardismo: quieren cambiar todo para que nada cambie. En pocas palabras, es quítate tú para ponerme yo.

Que ahora los promotores de revocatoria de mandatos quieren venderle a la gente el apocalipsis si no los apoyan con su firma. Señores, la gente no es pendeja: sabe que detrás de todas esas revocatorias están políticos que fueron derrotados en las urnas.

Que el nuevo edificio de la jurisdicción civil, ubicado en Calle Enrique J. Arce, Carrasquilla, corregimiento de San Francisco, atenderá más del 60 por ciento de todas las demandas civiles.