Que una diputada de Vamos le metió su patada en el “fuas” al marido meses después de ganar la curul. Me cuentan que el hombre se fajó en la campaña, repartió volantes como loco, pero eso no fue suficiente para que reconquistara su corazón. ¡Ahora ella tiene un nuevo amor!

Que las ganas de taquillar suelen llevar a algunos diputados a preguntar ahuevasones en las comisiones. “Tuto” Palacios fue ayer un ejemplo de ello. Les hacía preguntas a los magistrados designados, de las cuales eran obvias las respuestas.

Que las mismas preguntas que hizo “Tuto” a la magistrada Agurto las repitió como papagayo la diputada periodista Yamireliz Chong. Cada vez la gente se convence más de que en Vamos hay diputados que no tienen criterio propio.

Que un “ñame” se queja de que la planilla de la Asamblea favorece a candidatos con aspiraciones para dirigir el panameñismo.

Que, después de la glosa de Crítica, la gente del Centro de Incidencia Ambiental salió a desmentir que esté recibiendo dinero del exterior para financiar protestas y campañas en Panamá.

Que la gente del Centro de Incidencia Ambiental debe también aclarar si es cierto que recibieron 400 k desde el exterior y, si fue así, explicar para qué o en qué fueron utilizados. ¡Cuentas claras, por favor!

Que aconsejan que es mejor no debatir con la exvicealcaldesa Raisa porque ahora, si le llevas la contraria, ella alegará que es por el hecho de ser mujer. Hay gente a la que le gusta victimizarse.

Que el calvo Cedeño aprovechó ayer la presencia en Credenciales de los ahora magistrados recomendados, Gisela Arguto y Carlos Villalobos, para desahogarse de todas sus frustraciones en materia judicial. Quiere magistrados más garantistas y menos formalistas.

Que el ahora magistrado recomendado, Carlos Villalobos, contó ayer en la Comisión de Credenciales la historia de su vida, o “my real story”, como diría Danger Man. El letrado reveló que empezó como barrendero. ¡Buen salto, Carlitos!

Que está a la venta el libro Varelaleaks, desclasificando a un expresidente. ¡Voy por el mío!

Que el edificio donde están ubicadas las oficinas de la nueva jurisdicción civil pertenece a una de las familias de los involucrados en el escándalo de la AIG. ¡Vea usted!

Que el “Toro” asegura que Lady B tiene capacidad para recomponer las cosas dentro del PRD. ¡Por favor! A otro con ese cuento.

Que el diputado que más le cae mal a la gente de la “U” de Panamá es el tal Vega. Me cuentan que al PTJ de Dolega los funcionarios de la U lo consideran un patán, prepotente e irrespetuoso. Tampoco lo soportan porque le gusta meterse con las mujeres. ¡Vaya fama se ha ganado!

Que la diputada Brenes tiene intenciones de reelegirse. ¡Nada de seguir los pasos de Juan Diego!

Que circula un video en el que se escucha a la Taylor Swift de Sal de las Redes asegurar que hay “loros transexuales”. Cada vez me cuesta más entender a esta juventud “ambientalista”.