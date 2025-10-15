Que por los lados de Natá los bochinchosos aseguran que hay dos futuras aspirantes a la alcaldía de ese distrito que se están peleando por el amor de un teniente de la Policía al que apodan el “Sultán de las Candidatas”.

Que los procesos de recolección de firmas para revocar el mandato a algunos alcaldes y diputados marchan más lentos que la economía en tiempos de Tortugón.

Que quien anda frustrado es el licen Galloway. Ya se dio cuenta de que la gente no le para bola con eso de la recolección de firmas para una Constituyente Paralela, que vendió falsamente como revocatoria de mandato presidencial.

Que Galloway diciéndole a la gente que deje la lloradera y que salgan a luchar. Lo mismo le decimos a él.

Que en Veraguas la gente está que arde por los daños causados como consecuencia de los cortes de luz, ya que se han dañado equipos de línea blanca costosos. La población hace un llamado urgente a la ASEP para que intervenga, a fin de que se reviertan económicamente los daños de los equipos electrónicos.

Que le recuerdan a los del Centro de Incidencia Ambiental que, además de explicar el uso que le dieron a los 400K que recibieron desde el exterior, también deben aclarar a qué grupo político sirven o pertenecen.

Que Moltó le dejó claro a los “hambrientalistas” y a quienes andan tejiendo teorías conspiranoicas a través de las redes antisociales que la mina de Donoso es de Panamá y que la empresa minera está legalmente constituida, por lo tanto, puede realizar activaciones, informar y dar patrocinio.

Que en China les exigirán a los influencers y creadores de contenidos títulos académicos o certificaciones antes de publicar temas relacionados con medicina, derecho, finanzas o salud. ¿Y si hacemos lo mismo por acá?

Que el diputado PTJ de Dolega andaba perdido durante la comparecencia de Moltó en la Comisión de Comercio. Ayer, le andaba solicitando a la gente del MICI información que ya era de dominio público en el sitio web de transparencia. Antes de ir a cuestionar, haga la tarea, mijo.

Que tras el asesinato de la joven Selena en Pocrí, Aguadulce, recobra fuerza la iniciativa de una diputada panameñista para impulsar una ley que establezca en el Código Penal la pena de cadena perpetua, sobre todo en casos tan atroces como el del pasado domingo. Hay quienes esperan que, a partir de enero, se empiece a discutir en la Asamblea.

Que se escuchaba ayer en el Pleno a varios diputados libres postulados hablar sobre el mal estado de algunos hospitales, que si se vienen abajo y puro bla, bla, bla… pero la gran verdad, de la que muy pocos hablan, ya sea por ignorancia o conveniencia, es que la calidad de la atención y de las instalaciones médicas hubiesen sido mucho mejores en la actualidad si a “Cachaza” no se le hubiera ocurrido la estupidez de paralizar las obras y proyectos hospitalarios que nacieron durante el gobierno de “El Loco”. ¡La verdad sea dicha!

Que para hoy se tiene prevista la comparecencia en la Comisión de Economía y Finanzas del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, para contestar un cuestionario referente a las concesiones otorgadas a Panama Ports Company y Panama Canal Railway, y sobre los Consulados de Marina Mercante.

Que Roquebert es uno de los funcionarios que anda caliente: contra él ya se han presentado varias denuncias por presuntos delitos contra la administración pública.