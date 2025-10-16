Que la señora Marta Linares de Martinelli recomienda comprar el libro “Varelaleaks, desclasificando a un expresidente”, de Demetrio Olaciregui, porque ahí se resume toda la maldad de un hombre con detalles, descubriendo el alma de un ser hipócrita y malvado.

Que el libro dedicado a los “Varelaleaks” está a la venta en la Librería Cultural Portobelo, en vía Argentina.

Que siguiendo con el bochinche del teniente de la Policía al que apodan “El Sultán de las Candidatas” en Natá, me cuentan los chismosos del pueblo que una de las candidatas a la alcaldía de ese distrito dejó al marido por el “Sultán” y la otra emborracha al suyo para hacer sus travesuras.

Que un periodista que ha cubierto el fútbol panameño a sol y sombra me cuenta que, luego de que se terminara toda la actividad del partido contra Surinam, la Fepafut solo les permitía a las televisoras de siempre grabar y hacer el cierre de sus transmisiones dentro del Rommel. Además de la exclusividad de los derechos de transmisión, ¿esos canales son los dueños del estadio?

Que al Amigo Fiel le llaman ahora “El maestro con cariño”. Ya es hora de que le empiece a cobrar a los chiquillos de Vamos.

Que, ante los recientes femicidios, la diputada Paulette solicitó en el Pleno que se declare en emergencia la situación de violencia contra la mujer. Bueno, tocará a “Lucho”, el procurador, y a las autoridades de seguridad amarrarse bien los pantalones para implementar estrategias más agresivas con el fin de tratar de prevenir desenlaces violentos como el del domingo.

Que a las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI), en La Chorrera, deben buscarles unas instalaciones más cómodas.

Que los compadres perredistas Peter y Rollings, quienes por años controlaron la Alcaldía de Arraiján, tienen sus caserones, con piscina y todo, uno al lado del otro, en un lugar conocido como El Serrano, en el área de Nuevo Emperador. Desde allí coordinan sus movimientos y actividades.

Que, en el Foro de Colón, “Cholo” García habló de una empresa pa’ cerrar minas y dar 1,500 empleos a los colonenses… suena bonito, pero nadie sabe quién pone la plata. ¡Puro tilín tilín!

Que el doctor “Llorons” dice que la mayoría de los periodistas deportivos locales son una burda copia de los bufones mexicanos o españoles y que tienen peor nivel profesional que cualquiera de los jugadores de la selección. Se le escapó la tortuga al Dr., como diría Diego Maradona. ¿Todo bien en su casa?

Que el creador de “Lo Mejor del Boxeo” le recuerda al doctor “Llorons” que su mensaje hubiese sido más efectivo si no hubiera incluido tantos insultos y ofensas contra los periodistas deportivos.

Que se le recuerda al Dr. “Llorons” que durante la pandemia tuvo varios desaciertos, así como Fajardo los tuvo la noche del martes con la “Sele”. A buen entendedor, pocas palabras.

Que, tras no lograr los consensos, se viene una batalla de padre y señor nuestro por la presidencia del panameñismo. Aunque algunos vaticinan que Herrera le dará guante a Piad, no se descartan sorpresas. Aunque bien dice el dicho que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos.