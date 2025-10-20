Que un lector me comenta que, luego de leer la obra de los “Varelaleaks”, lo más preocupante no es lo que revela el libro, sino la incapacidad absoluta del Ministerio Público de hacer algo al respecto. Algunos de los personajes siniestros que se mencionan se pasean impunemente por las calles de Panamá.

Que por ahí anda Blandoncito echando el cuento de que su candidatura fue más que nada para tratar de salvar al panameñismo porque sabía que el desgaste del gobierno de Cachaza había sido demasiado grande. ¿Ahora se cree un mesías?

Que Blandocito quejándose del accionar traicionero de algunos de sus copartidarios; dijo que agarró la cruz, la cargó y los mismos que le pedían que se lanzara a la presidencia de la República, fueron quienes posteriormente le dieron la espalda. ¿Qué más podías esperar de un partido controlado por Cachaza?

Que la tía de la alcaldesa de Arraiján dio su firma para revocarle el mandato a su propia sobrina y al vicealcalde de ese distrito. Según la doñita, su sobrina le ha hecho la vida imposible. ¿Dónde quedó eso de que familia es familia?

Que un jodedor comenta que la revocatoria de mandato al actual alcalde capitalino va camino a ser un fracaso aún mayor que la del anterior. ¡Solo quienes viven en el mundo de fantasía de X piensan que eso va para algún lado!

Que hoy se someterá a primer debate el Proyecto de Ley 293, que se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del 2026.

Que a una exalcadesa de por los lados de Coclé, jubilada y que ha pasado por varios partidos políticos, la sacaron de la Asamblea por no marcar y llegar a las diez de la mañana a su puesto de trabajo. ¡Mucha vagancia!

Que por los lados de la Junta Comunal de San Francisco la representante griega se está preparando para el Halloween. ¿Dulce o travesura?

Que Robertito, el vicealcalde que litiga, ahora está aprovechando el lío que hay entre la ACP y los capitanes para taquillar. ¡No puede controlar las ganas de figurar!

Que un minúsculo grupo del partido RM fue abucheado por traidores y sinvergüenzas. Siempre hay vagos de la política a los que les gusta solo recoger los frutos de los que otros sembraron.

Que desde la 12 de Octubre critican la unidad legal que se creó para apoyar en la defensa de los intereses del Estado en casos penales, pero, en este país, todos sabemos que hubo directivos de medios que impulsaron, apoyaron y aplaudieron la nefasta Procuraduría Paralela en tiempos de Cachaza. ¿Sí o no, Fernando?

Que luego de un allanamiento realizado en una finca de Boquete, donde fue decomisada más de una docena de armas de fuego, 40 mil municiones, equipos de comunicación sofisticados y miles de dólares, y donde una abuelita fue liberada por tener todos los permisos habidos y por haber, las investigaciones deberían dirigirse al porqué los ciudadanos de nacionalidad ucraniana, y dueños de la propiedad, mantenían tal arsenal.

Que un jodedor dice estar cada vez más convencido de que los constantes ataques de AA hacia Lucy son por pura envidia. El tipo no supera que la C3 haya llegado a ser ministra en dos ocasiones.