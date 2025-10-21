Que “El Loco”, recordando que el presidente del diario de la 12 de Octubre, por crasa negligencia, le hizo perder al estado $3 millones de dólares al no contestar a tiempo un arbitraje cuando trabajaba en IGRA.

Que hay gente criticando al presidente de la Asamblea por colaborar y apoyar algunos proyectos del Ejecutivo. ¿Acaso no debe haber una armónica colaboración entre los órganos del Estado?

Que hay personajes que parecieran tener una especie de obsesión compulsiva-obsesiva con la ministra C-3. Cuando uno escucha a periodistas, diputados y sicarios de la desinformación repetir el mismo discurso una y otra vez, se llega a la inevitable conclusión de que estamos ante una campaña sucia, orquestada y pagada.

Que en Bolivia ganó el candidato de centroderecha. ¿Ya se dieron cuenta por qué el camarada Saúl abandonó la tierra de su amigo Evo? Sabía lo que se venía…

Que el diputado PTJ de Vamos estaba cabreado en el Pleno porque la policlínica de Boquete no se ha terminado. Se le recuerda al diputado que para reclamar hay que tener memoria. Esa obra se inició durante el gobierno de “El Loco” y fue paralizada durante la trágica administración de Cachaza.

Que la desgracia del PH Alsacia Towers trajo a la memoria del Amigo Fiel la propuesta de “Poncharelito” Solís de hacer obligatoria la instalación de detectores de gas en edificios. Al tipo le cayeron a palo por estar vinculado al negocio, pero hay que aceptar que, en el fondo, dicha propuesta puede ayudar a evitar tragedias.

Que escuchar a la diputada periodista de Vamos ya da hasta angustia. En su cabeza parece no haber más soluciones que los recortes y despidos.

Que una representante de la coalición Vamos en el área de Panamá Este anda patrocinando chupatas con plata de nuestros impuestos. ¡Vea usted!

Que un exembajador panameño ante la OEA asegura que el libro de los Varelaleaks, escrito por Demetrio Olaciregui, revela en detalle el poder presidencial en manos de seres inescrupulosos y yoistas.

Que el diputado Vigil presentó un anteproyecto para cambiar el Día del Padre para el 19 de marzo.