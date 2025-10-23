Que la Iglesia debe instruir a sus miembros a tener mucho cuidado con lo que dicen desde el púlpito, porque no deben estar dando discursos incendiarios, al estilo del obispo de Colón, en los que se hable alegremente de ejecuciones y asesinatos, sin tener pruebas de ello. Desinformar también es pecar.

Que Stefany, la alcaldesa de Arraiján, asegura que los que promueven la revocatoria de mandato en su contra están muertos y que hay alcaldesa pa’ rato. Amanecerá y veremos.

Que en lo que sí hay que darle la razón a Stefany es que quienes están detrás de la revocatoria son los que andaban haciendo toda clase de sinvergüenzuras en ese distrito.

Que hay una tendencia entre los diputados de la coalición Vamos y periodistas a tratar con paños tibios y hasta con cariño a algunos ministros, mientras que a otros les quieren comer hasta las vísceras.

Que el diputado PTJ de Dolega tirándole a matar en el pleno a las compañías de energía eléctrica… pero lo que muchos quieren saber es si ya fue a reclamarle a Cachaza por haber paralizado la policlínica de Boquete.

Que la diputada Prado le dedicó su tiempo durante el periodo de incidencia a “El Loco”. ¡Es que no pueden sacárselo de la mente!

Que “El Loco” sigue a la cabeza en las encuestas como la figura política de Panamá con mayor imagen positiva. ¡Si hay dolor, que no se note!

Que el ministro Chapman afirmó en el pleno que él paga su celular con dinero de su bolsillo, que tiene el mismo número telefónico desde 1996 y que anda por ahí en un carro de hace 11 años. Le pidió a la diputada Brenes que no se monte en su carro porque le suena todo y le daría pena. ¡Mira tú! Y aquí yo y los chiquillos de Vamos endeudándonos para tener carro nuevo y vivir de apariencias.

Que la Taylor Swift de Sal de las Redes, la que parquea con el profe Argote, alega que el género es una construcción social, que la separación entre sexo femenino y masculino fue una idea de la sociedad, pero que, ante la naturaleza, el género es una cosa fluida, razón por la cual usted o yo podemos identificarnos como hombre o mujer, o como una persona no binaria, intersexual, etc. Estos son los pensamientos de la “líder” que promueve decirle “no” a todo proyecto que genere empleos en este país…

Que la diputada de Vamos que dejó al marido tras ganar la curul será enviada a las Olimpiadas de Matemáticas porque solo le bastó con un simulacro de evacuación en la Cueva de la 5 de Mayo para sacar el cálculo de cuántos funcionarios son los que de verdad trabajan en el Legislativo.

Que Martín apareció y, como siempre, ahora dice tener la solución a todos los problemas.

Que quienes quieran participar en el próximo sorteo de la Lotería Fiscal, el 30 de octubre, tienen hasta hoy para depositar sus sobres con sus cinco facturas en algunos centros comerciales.

Que, para hoy, en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, está programado que se someta a estudio el Proyecto de Ley 357, con el cual se busca mitigar y remediar el desastre ecológico del río La Villa.

Que vuelve a circular por la Asamblea el proyecto de ley que propone castigar con prisión a aquellos servidores públicos que, sin justificación alguna, provoquen la paralización y deterioro de las obras públicas. Ya el proyecto había sido presentado en el pasado por la tía Mayín. Hoy se someterá a estudio y análisis. El objetivo es claro: castigar acciones como las ocurridas durante la administración de Cachaza, en la que se sabotearon obras, entre ellas hospitalarias, que iban en beneficio de la gente.

Que le mandan a decir a la Brujita y a la Chatita que vayan a la Librería Cultural Portobelo y compren el libro de los Varelaleaks. ¡La obra les dará para hablar de matraqueo y corrupción durante un largo tiempo!