Que Mulino mandó a que le preguntaran a Cachaza y Kenia qué es una procuraduría paralela, pero yo dudo que algunos medios se atrevan a preguntarles, ya que algunos de sus directivos patrocinaban la misma.

Que entre el 22 de agosto y el 22 de octubre de 2025 apenas se han recogido 8,041 firmas válidas de las 620 mil 227 requeridas para convocar a una Asamblea Paralela, lo que equivale a 1.296% del total requerido. Deben estar Galloway y los que andan detrás de él que se retuercen de la frustración.

Que por la Asamblea deambula un bravucón que anda rofeando e invitando a pelear a los periodistas.

Que los de Vamos desvincularon a la representante de Juan Demóstenes Arosemena por supuestamente apartarse de los valores de esa coalición. ¿Será que no regalaba panti?

Que están solicitando la nulidad de la candidatura de Jesenka Marlowa Espinosa para el cargo vacante de Segundo Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD por incumplir con el requisito de militancia ininterrumpida de 120 meses.

Que el Amigo Fiel tirando factos en el pleno: el cierre de la mina fue una decisión absurda.

Que durante el gobierno de Cachaza se hicieron maldades como la paralización de hospitales y a ningún padrecito se le escuchó fustigar o tirarse un discurso de barricada contra el gobierno de turno por semejante cabronada que perjudicaba a la población en general.

Que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil ha ocasionado un caos, y me cuentan que algunos de los funcionarios de los Juzgados Liquidadores Civiles ni siquiera tienen claves para ingresar a sus computadoras.

Que en la nueva sede de la jurisdicción civil en Carrasquilla apenas hay tres estacionamientos para abogados. ¡Qué barbaridad!

Que la viceministra del MEF recordó en el pleno de la Asamblea que fue durante el gobierno de “El Loco” que el país alcanzó el grado de inversión de las tres calificadoras más grandes del mundo y que el país tenía acceso a créditos en tasas de interés del 3% y hasta el 4%, sumamente competitivos. ¡Pedir prestado nos salía más barato!

Que la viceministra no debe extrañarse si algún sicario de la desinformación, esos seres que odian todo lo que huela a “El Loco”, empieza a darle palo por decir una gran verdad.

Que el “Maestro con cariño” planteó que el problema de la deuda no es que se adquiera, sino si se usó correctamente y si está justificada. Esto es para lo que apunten los chiquillos de Vamos.

Que ayer se aprobó en segundo debate el Presupuesto General del Estado para el período 2026, con 57 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.

Que el diputado suplente del aviador Barboni, el menta’o “Robinho”, presentó su primer anteproyecto de ley para permitir los tatuajes corporales, temporales o permanentes, en los servidores públicos. Parece que en la Asamblea hay una competencia entre los diputados de Moca, Vamos y el panameñismo para ver quién presenta la propuesta más pendeja.

Que la gente de la mina tiene una Feria de Empleo el próximo 28 de octubre en La Pintaba. ¡Cuidado, y por allá se les aparece la Taylor Swift de Sal de las Redes!