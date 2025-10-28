Que por los lados del PRD hay quienes dudan de que la impugnación contra una de las aspirantes al CEN prospere, ya que la dirigencia actual de dicho colectivo tiene influencia sobre algunos abogados, entre ellos asesores, jueces y magistrados, dentro del Tribunal Electoral. Amanecerá y veremos.

Que la licen Herrera, pero no Lady B, dice que el CEN del PRD utiliza su poder como un arma letal, que es como una banda organizada que amenaza e infunde el miedo y que busca matar cualquier liderazgo que no se apegue a sus intereses. Oiga, pero con esa descripción, ¿no es mejor salir huyendo de allí? ¡Qué miedo tengo!

Que el que anda “ponchado” en las redes sociales es el licen “Gallo way”. El inminente fracaso de su cacareado proceso de recolección de firmas para la Asamblea Constituyente lo tiene desquiciado.

Que por los lados de Arraiján ya están tirando a la basura los suéteres y demás souvenirs que mandaron a hacer algunos adeptos al PRD para promover la revocatoria de mandato contra la alcaldesa de ese distrito. Ya empiezan a aceptar su derrota.

Que a la alcaldesa de La Pintada, en Coclé, le dieron palo parejo por poner como abanderada del Festival del Sombrero Pinta’o a una chica que se dedica al negocio de la página azul. ¿Dónde han quedado los valores?, se preguntan los críticos.

Que el “Lombana lovers” Argote sugiere que, antes de lanzarse al ruedo, quien tenga aspiraciones políticas debe sincerarse y decirle al electorado su preferencia ideológica, es decir, si es libertario, comunista, de izquierda, de derecha, etc. ¿Por qué no empieza usted por dar el ejemplo?

Que el libro de moda, “Varelaleaks, desclasificando a un expresidente”, será presentado este jueves 30 de octubre en la Biblioteca Nacional, desde las 5:00 de la tarde. ¡Voy pa’ allá! La Chatita y la Brujita están cordialmente invitadas.

Que hoy la Comisión de Gobierno dará el prohijamiento al proyecto de la diputada Coba sobre la posibilidad de establecer la pena de cadena perpetua para casos de delitos atroces.

Que la diputada Grace solicitando a gritos en el pleno que se investigue todo lo que sucedió durante la pandemia. Bueno, le tocará a Lucho, el procurador, ponerse las pilas porque aún la gente está a la espera de ver a algunos peces gordos del gobierno de “Leche Condensada” y 4x8 tras las rejas. Ya estamos cansados de comer sardinas.

Que a la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, vinculada a Bobby, le enviaron un cuestionario relacionado con los estados financieros de esa organización en los últimos cinco años y ni siquiera se ha tomado la amabilidad de responder, aunque sea con un “no”. Esta es la gente que le pide cuentas a medio país, pero que, cuando se las piden a ellos, no predican con el ejemplo.

Que resulta de mal gusto que gremios como Asoprof utilicen la muerte de uno de sus miembros para lanzar ataques políticos contra el Gobierno. ¿Ya se quedaron sin argumentos? ¿O es que acaso ahora el fin justifica los medios?

Que en la alcaldía de Arraiján hay una supuesta lesión patrimonial por más de 3 millones de dólares, relacionada con la administración del perrediano Rolly. Dicen que hay pruebas de que se pagaba hasta tres veces por el mismo proyecto, entre otras irregularidades. ¡De terror!

Que dicen en los pasillos que la cosa se puso fea: el desempleo habría saltado del 7% al 11% en dos años. Cuentan que el INEC tiene la cifra, pero guarda más silencio que procesión de Viernes Santo.