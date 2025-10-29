Que en la comarca Ngöbe Buglé hay muchos problemas por solucionar, pero hay que tener el alma podrida para tratar de sacar provecho de la muerte de dos nenas para atacar con saña a una ministra. Más que lamentar, hay gente que parece disfrutar de aquellas tragedias que, directa o indirectamente, les sirven para sus aviesas intenciones.

Que por los vientos que soplan por los lados de Arraiján, con la supuesta lesión patrimonial por más de 3 millones de dólares, no se sorprendan de que los compadres que controlaron dicho municipio terminen compartiendo la misma celda.

Que por ahí les están solicitando a algunas famosas del patio que salgan a aclarar si es verdad que recibieron chen chen de “Chinito” Brands para montar emprendimientos. Dicen que la que calla, otorga. Hay algunas que acostumbran a enseñar los milagros, pero no al santo.

Que una famosa de la TV desmintió que “Chinito” le patrocinara sus negocios o emprendimientos, pero lo que no puede negar es que, durante la gestión de Brands en Pandeportes, sumó.

Que la feria de empleo de Cobre Panamá no ha hecho más que confirmar que la gente en este país está sedienta de trabajos.

Que la “Lombana Lovers” Martita ahora se apareció para oponerse al proyecto Puerto Barú. Es la misma licenciada que ganó protagonismo y estaba feliz por el cierre de la mina y la consecuente pérdida de miles de empleos. Su misión en esta vida parece ser oponerse a toda actividad que genere trabajos. Pero, claro, como Irma la tiene nombrada con salario de 3K en el Municipio de San Miguelito, y su pan en la mesa está asegurado, los demás que se jodan.

Que además de Martita, hay otros funcionarios de la alcaldía de “Detroit’ que, mientras están ganando un buen chen chen, se dedican a hacer propaganda para sabotear proyectos. Andan en lo que no deben e Irma, que patrocina esas sinvergüenzuras.

Que se rumora que el menta’o Chepebomba solo regresaría a El Marcador si Vargas le ofrece disculpas. ¿Querrá que se la ofrezca en pleno programa?

Que Juan Diego se reportó ayer desde Harvard para sugerir nuevamente que hay que empezar a botar gente en el Gobierno. ¿Estos tipos de Vamos no tienen más ideas que las de los despidos masivos?

Que hoy en la Comisión de Gobierno se someterá a estudios y análisis un proyecto de ley que busca endurecer las penas en los delitos de Tramitación, Aprobación y Cumplimiento Urbanístico Territorial y que además busca agregar al Código Penal la pena accesoria de la reforestación de bosques o limpieza de áreas protegidas.

Que el Tribunal Electoral dio luz verde para arrancar con la recolección de firmas dentro del proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Colón, Diógenes Galván.

Que hasta el pasado 26 de octubre solo se habían recolectado un 4,30% de las firmas para revocarle el mandato a Stefany en Arraiján. ¡Están muertos sus opositores!

Que otros que andan frustrados son los enemigos de Paulette. Hasta el pasado 26 de octubre, solo cinco gatitos han ido a estampar su firma, mientras que en el caso del alcalde capitalino solo 32 personas (0.015% del total) han dado su rúbrica.

Que el pela’o Kevin dice que van a seguir cancelando o negando visas de acuerdo con su política de seguridad nacional, sin importar que se traten de pediatras, magistrados, alcaldes, diputados o exdiputados. Bueno, hay uno por ahí que se opuso al Tratado de Entendimiento entre USA y Panamá y anda tranquilo por Harvard.