Que Cachaza andaba ayer como en estado de depresión, recordando a un amigo que, según él, lo traicionó a cambio de unas cuantas monedas. Traidor que traiciona a traidor, ¿cuántos años tendrá de perdón?

Que el Amigo Fiel le preguntó a los del Ministerio Público cuántos procesos se han abierto tras el escándalo de los Varelaleaks y a los fiscales se les empezó a enredar la lengua… la vaina es que al final tuvieron que reconocer que no hubo, no hay y, al parecer, no habrá investigación alguna. ¡Qué viva la impunidad y las investigaciones selectivas!

Que una chismosa de la U me informa que Nandito Beca sigue cobrando su quincena por esos lares. ¡Vea usted!

Que con relación al escándalo de “Chinito” Brands, el mago de las transacciones bancarias, hoy resuenan más que nunca las palabras del “Búfalo Sexual” cuando dijo, en el pleno de la Asamblea, que no se sabía cómo el exdirector de Pandeportes se había hecho un potentado de la noche a la mañana si no se le conocía trabajo.

Que un chismoso recuerda que a una de las famosas a las que vinculan sentimentalmente con “Chinito” Brands, le pagaban un buen billete cada vez que la llevaban de maestra de ceremonia a actividades de Pandeportes. ¡Mira tú! ¿Dentro de esta institución no había nadie que pudiera hacer de maestro de ceremonia?

Que hoy seguirá en pleno el debate sobre el proyecto de ley que pretende acabar con las reelecciones de los rectores en las universidades estatales.

Que “Bolota” solicitó en el pleno que su gente sea tomada en cuenta para futuros empleos en la mina de Donoso.

Que los disputados libres postulados llorando porque los proyectos de ley de Lucho, el procurador, fueron rechazados, pero siguen calladitos con el escándalo de corrupción de los Varelaleaks. ¡Solo hablan y lloran por lo que les conviene!

Que circula por la Asamblea un proyecto de ley que exonera del pago de gastos hospitalarios a los familiares de parientes fallecidos en hospitales estatales.

Que el pelao Kevin estaba reunido ayer con la magistrada “Blindada”, Frank, Jaime y el procurador “Lucho”.

Que el alcalde Mizrachi anunció que había desaparecido de las redes sociales porque se sometió a un procedimiento médico. Dice que todo está bien y que no hay nada de qué preocuparse.

Que las bandas independientes no piensan ir a Colón para el desfile del 5 de noviembre. La vaina por allá está “hot” y no quieren correrse riesgos.

Que para este viernes bajará un par de centavos el precio de la gasolina. Algo es algo.

Que quien andaba arrebatado era el libre postulado Jorgito. Se tiró un discurso en el pleno llamando bochinchosos a algunos periodistas. Si un diputado de los partidos tradicionales hubiese hecho eso, se los hubiesen comido vivo. ¿No eran estos tipos de Vamos los que venían a hacer una política diferente?