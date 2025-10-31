Que una chismosa de la U me confirma que el tal Kennedy, un exfuncionario del Ifarhu, imputado en el escándalo de los auxilios económicos, es otro que, al igual que “Nandito” Beca, sigue amarrado a la teta de la U.

Que el “Maestro con cariño”, confesando que llegó a simpatizar con el movimiento Sal de las Redes, pero que este terminó contaminándose. ¡Mentira no es!

Que Rubén Blades se definió como un hombre de izquierda… ¿Lo querrá la gente del FAD como candidato?

Que los de Vamos llorando por el tema del reglamento interno en el pleno de la Asamblea. Tantos problemas en este país y estos pendejos aún siguen obsesionados y empantanados con discutir leyes que en nada resuelven la vida de los panameños.

Que Dana regañó a los mequetrefes de Vamos y les solicitó dejar de hacer “show” y taquilla.

Que Herrera, el que tiene más de tres sombreros, dejó entrever ayer lo que todo Panamá ya sabe, que la coalición libre postulada tiene una doble agenda. Yo le agregaría macabra y oscura.

Que “Bolota” prometiendo discutir los proyectos anticorrupción de “Lucho”, el procurador, pero siempre y cuando las marionetas de Juan Diego dejen el doble discurso y se comprometan a discutir algunas leyes que, según el diputado, benefician al país y las tienen archivadas. ¿Hay trato o no hay trato?

Que el enviado de Trump, el pelao Kevin, entregó varios vehículos por un valor total de 600 mil palos a las autoridades de migración.

Que los de Asoprof preguntándose si el discurso de monseñor Lacunza en la Asamblea tenía un tinte a politiquería. Yo, mejor me callo.

Que un exembajador en la ONU corrió la bola de que un banco de la localidad procedió a cerrar la cuenta bancaria del autor de los Varelaleaks. Se pregunta si aún Cachaza tiene tanto poder…

Que un chismoso me recuerda que “Chinito” Brands, para quedar bien con las televisoras de la 12 de Octubre y de la Tumba Muerto, solía contratar como maestros de ceremonia de los eventos de Pandeportes a una figura de los programas de deportes de cada canal.

Que, en la batalla por la presidencia del Partido Panameñista, a la nómina de Herrera la impugnaron, entre otras cosas, por supuestamente violar el principio de paridad de género. Según el impugnante, Herrera y su clan han eludido mantener una composición equitativa entre hombres y mujeres.

Que le mandan a preguntar a Irma si ella contrató a Martita Cornejo en el Municipio de San Miguelito, con salario de 3k, para que la ayudara a resolver los problemas que hay en esa alcaldía y en el distrito o para irse hasta otras provincias para hacer activismo contra Puerto Barú, la minera o cualquier otro proyecto que no sea de su agrado. Por eso el distrito anda como anda.