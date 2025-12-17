Que los diputados de Vamos andan tan asustados con el escándalo de la Planells y sus sicarios de Foco que a sus conferencias solo convocan a los medios de comunicación que saben no les harán preguntas sobre el que sin dudas es el escándalo del año.

Que me cuentan que la magistrada MELA anda angustiada e inquieta porque sabe que en la embajada gringa se maneja información que la compromete y relaciona muy seriamente con gente que quiso joder la democracia en Panamá.

Que el profe Bernal solicitando la creación de una comisión para investigar a la organización criminal dedicada a la extorsión y el chantaje y cuya actividad ilícita pudo haber incidido en las decisiones del Órgano Judicial.

Que artefactos explosivos, conocidos como “quiebra patas”, fueron hallados y destruidos por las fuerzas especiales del Senafront en la frontera oriental del país. Dos fueron detectadas cerca de la Base Binacional La Olla y tres en Alto Limón, fabricados con materiales de uso común; estos dispositivos, propios de estructuras criminales como el Clan del Golfo.

Que me informan que el cabecilla de una banda desarticulada en la operación Nodriza invirtió fuertes sumas de dinero en una empresa de compra y venta de autos. Ya se iniciaron las investigaciones por posible lavado de dinero y tienen a un hindú tomando Lomotil.

Que un jodedor alega que Juan Diego se comporta como un extorsionador político, al mismo nivel de su madrina Planells. ¡El man se vuelve loco cada vez que le piden transparencia!

Que Juan Diego anda criticando los negocios que hacen algunos empresarios con el gobierno, pero anda calladito y no ha dicho ninguna palabra sobre el negocio de extorsión que lideraba su madrina. ¡Se le está cayendo la careta!

Que un jodedor alega que el retraso en la entrega de los informes de rendición de cuentas por parte de ciertos partidos políticos, como Moca, y de algunos diputados de Vamos se debe a que lo estaban maquillando…

Que ayer en diversos lugares de Detroit la gente no aguantaba los malos olores producto de la acumulación de basura. ¡Aprieta, Irma!

Que Chery definió a Vamos como un movimiento político “trans”, que se percibe como independiente, pero actúa como un partido tradicional. ¡Dura esa!

Que esa vaina de que uno de los extorsionadores de Foco lo grabó todo y lo llevó al edificio 783 de Clayton tiene a más de uno con insomnio.

Que mi amiga periodista de la Cuevita de la 5 de Mayo me cuenta que al excomisionado de la Policía, atormentador de mujeres, no lo quieren ni sus propios compañeros de trabajo en el departamento de seguridad.

Que un beisbolero chiricano jura y perjura que “Tuto” Palacios siempre quiso ser como “La Barbie” Dimerson Núñez. ¡Mira tú!

Que, hablando de béisbol, los medios televisivos siguen dándole de palo a “Chinito” Brands mientras que a la yeyesita extorsionadora de Movin le siguen dando base por bola.