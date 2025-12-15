Que con el escándalo de corrupción de la Planells y sus sicarios de FOCO ha quedado al descubierto la hipocresía de algunas “feministas” que no han dicho ni esta boca es mía sobre la violencia física, económica y verbal que ejercía Lamezuela en perjuicio de Karisma Karamañites.

Que ni Raisa ni la “Chatita” ni la “Brujita” Bacal ni Mariela “Sal y Pimienta”, entre otras que se jactan de defensoras de los derechos de las mujeres, se han pronunciado ante las revelaciones de violencia de género que se daban en el medio digital FOCO. Pero recuerdo cuando a un periodista deportivo se lo quisieron comer vivo luego de que fuera denunciado por su novia. ¡La hipocresía de algunas feministas en su máximo esplendor!

Que al escándalo de extorsión que involucra a la expresidenta del diario La Prensa, Alvarito le llama “controversia”. ¿No sería mejor llamarle “corrupción”?

Que por los lados del colegio Tomás Guardia de La Chorrera unos padres de familia le cayeron en pandilla a una profesora que, según dicen, fracasó a la mayoría de los estudiantes. Bueno…

Que “El Loco” sugiriendo que la pandilla de extorsionadores liderada por Planells es capaz de extorsionar hasta al mismísimo diablo. Yo creo que esos focopeados han sido tan malvados que ¡no los quieren ni en el infierno!

Que un criticón se queja porque, hasta el momento, “Lucho” y sus fiscales están metiendo a la chirola a puros exfuncionarios perredianos que se criaron en los guetos, como “Nandito” Beca y “Chinito” Brands. Se pregunta: ¿Para cuándo van a mandar a guardar al primer yeyé del PRD? ¿Para cuándo llamarán a capítulo a 4x8, Sabonge y compañía?

Que, luego del segundo tanganazo que le metió el enviado de Trump a la Planells, a la televisora de la Tumba Muerto no le quedó más remedio que publicar el escándalo del año en sus redes sociales y noticieros. Hay hechos que, por más que se traten de esconder, son imposibles de esconder.

Que otros que andan calladitos son los de la coalición Vamos. Tanta paja que hablan sobre luchar contra la corrupción y nada han dicho sobre el escándalo de extorsión que envuelve a la madrina política de Juan Diego. ¿Dónde se metieron la lengua Duke, el PTJ de Dolega, Bloise y los demás habladores? ¡La doble moral!

Que por los lados de Vamos también andan frustrados porque extrañan aquellos tiempos cuando entraban al edificio 783 de Clayton como Pedro por su casa para coordinar con la boricua Aponte el apoyo y promoción de la agenda “woke” y los desfiles del movimiento LGBTQ+. ¡Se les acabó el relajo a los “fans” del Partido Demócrata en Panamá!

Que el ministro de Seguridad tiene razón cuando dice que, antes de dar vistos buenos para reemplazos de pena como trabajo comunitario, habría que revisar y estudiar muy bien los perfiles de los sentenciados a los que se les otorga. Por ejemplo, concederle ese beneficio a un condenado por pandillerismo es como ponérselo en bandeja de plata a sus enemigos para que lo ejecuten. Ojo, la gente de las juntas técnicas de los centros carcelarios.

Que un brother de El Chorrillo afirma que “Chinito” Brands no es el único personaje deshonesto que ha concursado en Héroes por Panamá, razón por la que ha llegado a la conclusión de que uno de los requisitos que exigía La Brujita es que, para ser tomado en consideración, había que tener algo de villano. Ohhhhh… yo no creo que eso sea así…

Que un necio me comenta que, antes de que el embajador Kevin Merino se pronunciara sobre las sinvergüenzuras en las que andaba la Planells, el sicario de la desinformación favorito del tío Bobby era Lamezuela. Desde su hamaca en “Coronado es Vida” lo alentaba a seguir adelante… ¿Con la extorsión?

Que por los lados de Burunga la gente anda cabreada porque van a quitar el cuartel. Su representante alega que su corregimiento es uno de los que tiene más problemas de inseguridad a nivel nacional. ¡La mujer tiene razón!