Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Panamá- Un hombre de 39 años murió hoy de forma accidental luego de que resbaló en el techo y cayó sobre las verjas de la cerca perimetral de su casa, en la calle octava de David, provincia de Chiriquí.

El hombre quedó, literalmente, empalado, pues la cerca tenía unos hierros que se le incrustaron en la espalda.

Aunque recibió ayuda y fue trasladado rápidamente por la policía hasta el cuarto de urgencias del Hospital Regional 'Rafael Hernández' de David, el ciudadano murió, pues había perdido mucha sangre.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, pero surge la pregunta: ¿qué hacía el hombre sobre el techo en horas de la madrugada y a oscuras? Eso se determinará mediante la investigación sumaria que adelanta el Ministerio Público.



