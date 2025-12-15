Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Panamá- El conductor de un vehículo robado que transportaba el cadáver de una persona fue capturado en horas de la madrugada de este lunes, en el distrito de Arraiján, luego de evadir un punto de control de la Policía Nacional (PN).

Según detalla el comisionado Carlos Ortiz, el automóvil fue robado a punta de pistola a un conductor de plataforma digital en el área de Fuente del Chase, distrito de La Chorrera.

Posteriormente, el dueño del vehículo fue abandonado en el corregimiento de Veracruz, desde donde logra comunicarse con las autoridades y denunciar el robo.

Empleando las cámaras de videovigilancia, el carro es ubicado en la autopista Arraiján - La Chorrera a la altura de Bique, por la autopista Arraiján-La Chorrera, donde inicia una persecución policial.

En su intento por escapar, el delincuente cambia la ruta hacia Vista Alegre, evadiendo otro punto de control tras envestir a los uniformados y apuntarles con un arma de fuego, pero tomó una vía sin salida donde fue capturado.

Dentro del automóvil, los uniformados encontraron un arma de fuego y al compinche del asaltante sin signos vitales en el puesto del copiloto y los documentos de la víctima, por lo que proceden a notificar al Ministerio Público.



