Que a Lopera, uno de los gatilleros de la desinformación de la Planells, se le aguaron los helados cuando Katleen lo “frentió” ayer en un restaurante y lo retó a que le dijera narcotraficante en su cara. El pendejazo quedó más asustado que un perro en mitad de la calle durante medianoche de Año Nuevo.

Que Lopera, Planells y Lamezuela deben aguantar callados porque hay más gente que está dispuesta a encararlos. No te puedes pasar toda la vida atrincherado detrás de las redes sociales llamándole indiscriminadamente corrupto y narcotraficante a todo el mundo y luego esperar que no haya consecuencias. Quien siembra vientos cosecha tempestades.

Que lo gracioso de ayer fue la manera como Lopera, ante los reclamos de Katleen, se terminó limpiando con Lamezuela, al que prácticamente culpa de todo. ¡Lo agarró de papel higiénico!

Que un abogado de saco suda’o y moja’o sostiene que es una vergüenza que un exdefensor del pueblo apadrine a un medio digital dedicado al chantaje y la extorsión. Aló, ¿Tejada? No mires para otro lado, que la vaina es contigo.

Que anda circulando por ahí unos cuentos terribles sobre el diputado PTJ de Dolega. El “man” tiene un dossier que es de temer, que abarca desde problemas de ira hasta ciertas conductas que es mejor no mencionar. ¡Padre santo!

Que, según las investigaciones, hay un común denominador entre los personajes señalados por usar páginas de Instagram para extorsionar. En su mayoría son de origen extranjero y están a sueldo del movimiento internacional que promueve el matrimonio entre homosexuales y el cambio de sexo a los niños; si no me creen, pregúntenle al fotocopiado Lopera.

Que un necio señaló que muchos tipiqueros del patio que exhiben lujos, carros finos y mansiones no le pagan a los músicos ni salario ni prestaciones; así no es la cosa. Por ahí había uno haciéndole regalos de alto valor a la hembra.

Que, hablando de tipiqueros del patio, un chusco asegura que algunos no aguantan una investigación de la UAF, porque los toques no dan para los grandes lujos y ostentaciones de dinero que muchos exhiben. ¡Ay, santo!

Que el que apareció en las redes con su esposa haciendo un “publivideo” para una firma de abogados fue el exalcalde Bosco Vallarino. Dice que, además de ayudarlo legalmente, le dieron mucho cariño cuando él más lo necesitaba. ¡Mira tú!

Que el martes, en el Consejo Municipal de Panamá, hubo rofeo entre el representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, y el representante de Curundú, Senen Mosquera. Un chusco aseguró que Mosquera le da para llevar y traer al de Moca. ¡Qué empiece el más viril de los deportes!, dirían en Lo Mejor del Boxeo.

Que en Santiago de Veraguas tuvieron la maravillosa idea de solo permitir estacionar por 45 minutos a las personas que visitan el parque para apreciar las luces navideñas y tomarse fotos; de lo contrario, los autos serán removidos con grúa. Los santiagueños se preguntan: ¿quién estará detrás de este negocio? Porque 45 minutos no alcanzan ni para comerse un raspado.

Que me comentan que una supuesta inversión extranjera que prometió rescatar Playa Blanca nunca trajo la plata. Lo grave no fue solo el “fondo fantasma”, sino lo fácil que fue abrir cuentas, armar sociedades y seguir adelante como si nadie tuviera que preguntar nada. ¿El juicio dirá quién engañó y quién dejó pasar?