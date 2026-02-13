Que los ambientalistas y ONGs que coreaban como si fueran “Calle Abajo” la consigna "el oro de Panamá es verde" se están quedando sin “chen chen” después de que le secuestraron las cuentas y terrenos; estaban enfilando cañones para nuevamente fomentar protestas. Vamos a ver ahora, sin plata, quiénes son los ambientalistas de verdad.

Que el “Toro” anda como con la conciencia intranquila con el tema de PPC. Por ahí anda gritando a los cuatro vientos que la concesión del contrato a la empresa hongkonesa obedeció siempre a una decisión estratégica para modernizar los puertos y que la vaina vino a distorsionarse con las administraciones posteriores.

Que Neftalí, uno de los títeres de Juan Harvard, le tiró con todo ayer a los manes del Suntracs, culpándolos de perjudicar el negocio de su padre como subcontratista, pero las malas lenguas del sindicato que aspira a instaurar en Panamá el comunismo le dieron su pa’ atrás y le recordaron, palabras más, palabras menos, que su padre trataba a sus trabajadores como basura. Bueno, a mí no me consta, pero… hasta ahí lo dejo.

Que Rollyns, envuelto ahora en un supuesto chanchullo de 800 mil palos, está siguiendo los mismos pasos de su compadre Moró; ambos, tras su paso por la alcaldía de Arraiján, han pasado directamente a tener líos legales y solo falta que al primero lo manden a la chirola tras su audiencia de hoy para que acompañe al segundo. Les tocará vender a ambos los terrenitos y caserones que tienen, uno al lado del otro, en El Serrano de Nuevo Emperador, para pagar abogados.

Que la que anda reída con la caída de Rollyns es “Terremoto” Peñalba. Si mandan a guardar al exalcalde perrediano, tendrá a un enemigo menos en la calle.

Que el pichón de dictador de Harvard confesó ayer que su coalición apoyó con furia el proceso para revocarle el mandato al diputado Cheng en Arraiján, luego de que este abandonara el parvulario, pero que fracasaron tras no recoger las firmas requeridas. Vea usted… ¡Nos salió, además de mandón, vengativo el niño!

Que “Luchito” Duke dice que está trabajando contra la corrupción, pero cuando se trata de las cochinadas que involucran a los miembros de su coalición, mira para otro lado. ¿Alguien lo ha escuchado hablar sobre el gol con el negocio de la basura que, con su carita de yo no fui, quería meter Irma en Detroit? ¡Hipócrita!

Que corren las apuestas para ver si la expolicía y testigo estrella de la fiscalía, Damaris Rodríguez, se presenta hoy al juicio de Odebrecht… ¿O es que ahora la excusa será que se fue a carnavalear? La gente quiere verla explicar cómo es esa vaina que levantó informes financieros sin ser perito ni contable.

Que, hablando de corrupción, me cuentan que por los lados de la Junta Comunal de Tocumen la vaina aún está que arde. Resulta que el mismo suplente de la Arielis la está denunciando por tener botellas nombradas. ¿Cómo? Aló, ¿Juan Diego? ¿Qué está pasando allí?

Que la tercera fue la vencida para la diputada Brenes y ayer se aprobó su solicitud de citar a la Cuevita a la titular del Mides por el tema de los supuestos abusos del Senniaf. Solo esperamos que el tema sea tratado con seriedad y no con aspavientos y discursos de politiquería barata.

Que Dana propuso ayer en el pleno la creación de una comisión legislativa para darle seguimiento al tema del SENNIAF y pidió no hacer de eso un “show” mediático para exponer situaciones de jovencitos que ya de por sí han tenido una vida triste. ¿Entenderán eso los libres postulados?

Que "Huevito" Pineda se fue de frente contra los bancos. Asegura que no habrá una verdadera lucha contra la corrupción mientras los bancos no respondan legalmente por el dinero ilícito que administran. Mira tú.