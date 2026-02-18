Que un vidajena de la Cuevita me cuenta que buscan pasar una ley para garantizar que los contribuyentes tengan estacionamientos gratuitos en las oficinas públicas cuando vayan en busca de atención presencial. ¡Se le va a joder el negocio a alguien!

Que a un representante de corregimiento de Vamos lo están señalando por acoso laboral. Es terrible “El Ñato”.

Que un turista criollo se andaba quejando porque a la grúa flotante Titán, que está fuera de servicio en el Canal de Panamá, la están dejando deteriorar. Piden que la conviertan en museo, restaurante, hostal o en cualquier otra vaina… ¿Qué opinarán por los lados de la ACP?

Que la respuesta de Mulino de no permitir a empresas europeas participar en las licitaciones públicas, luego de que la UE decidiera mantenernos en sus listas discriminatorias, arrancó los aplausos de diversos sectores, menos de los que siempre andan buscándole la quinta pata al gato.

Que en enero de 2026 se registró un 25% menos de homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Que corre el rumor de que la Taylor Swift de Sal de las Redes, a la que no le gusta que asuman su género porque ella no se siente ni hombre ni mujer, anda detrás de esas convocatorias de los llamados "Therians", humanos que se identifican o se creen animales. ¡Padre santo!

Que un chusco dice que le da gracias al cielo porque Juan Harvard no tiene edad para ser presidente y por ahí mismo lanzó la pregunta: ¿a un tipo que exige sumisión cómo le podemos llamar?

Que en la Cuevita quieren pasar una ley que legalice el programa de intercambio de armas, municiones y explosivos por biyuyo. ¿Será que a los maleantes les entusiasma esta iniciativa?

Que un abogado de la Cuevita me cuenta que se maneja una ley para subirle el arancel a la panela o raspadura. Dice que la importación desde Colombia a precios ridículos está acabando con la producción nacional.

Que me cuenta un criticón que ahora por el legislativo buscan establecer un marco de ética, transparencia y buen gobierno en las universidades oficiales, y que a dicha iniciativa ya se le conoce como la ley Unachi. ¿Por qué será?

Que los diputados quieren tipificar el exhibicionismo como delito e incorporarlo al Código Penal. Que jueguen vivo esos y esas que andan enseñando lo que no deben. Un jodedor dice que, si la cosa es así, para los próximos carnavales no habrá celdas para meter a tanta gente. ¡Santo cielo!

Que por ahí corría el rumor de que una fiscal que labora por el área de Panamá Este agredió a un subcomisionado del Senafront durante los culecos de Chepo. ¡Ve aclarando esa vaina, “Lucho”!

Que un jodedor me dice que Blandoncito no disfrutó de los carnavales por andar pendiente de las actividades de Mayer. Ya hay quienes están empezando a creer que Blandoncito tiene una fijación obsesiva-compulsiva con el actual alcalde. ¡Ay, mi padre!