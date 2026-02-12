Que, en el mamotreto de Jodebrecht, un chusco recuerda que la expolicía y testigo Damaris Rodríguez, además de no ser perito ni contable y de copiarle a Picuiro, también seguía instrucciones de Isolda cuando la Dirección de Delitos contra la Administración Pública de la DIJ funcionaba en el cuarto piso del edificio Avesa. Mire por donde se mire, esta vaina huele a podrido.

Que el que se tiró ayer una misa en el Vaticano, frente a los restos del papa Pío, fue el padrecito Cosca. Al parecer, sus pecados han sido perdonados… amén.

Que un sapo me dijo que Samira Gozaine, la mandamás de migración en los tiempos de “Leche Condensada”, dejó el barco del PRD y saltó para MOCA. ¡Vea usted!

Que ese mismo sapo me dice que ha quedado en “shock” con eso de ver a los PRD saltando hacia las toldas de Lombana porque lo lógico era que emigraran hacia el proyecto de Martín sin visa. ¿Le perdieron la fe al hijo de Omar?

Que me aseguran que otro que dio el salto para el Otro Camino fue el ex secretario general del Mides en el GobierNito Félix Paz. Esto es ¡sálvese quien pueda!

Que el Amigo Fiel solicitó en la Cuevita que se envíe una carta hasta Harvard a Juan Diego para que le aclaren que él es RM y no pertenece al parvulario de los libres postulados. En pocas palabras, si el pichón de dictador quiere regañar a alguien, que lo haga con sus títeres de Vamos.

Que la audiencia de cambio de medida cautelar de 4x8, donde la fiscalía pedirá que se revoque la casa por cárcel y lo manden a la chirola, será hoy a partir de las 8 AM. Esa audiencia promete estar candela pura.

Que, por los lados de la Cuevita, en la comisión de presupuesto fue rechazado el pago de un billetico de 369 mil panchos que Mi Mus debía a una empresa ligada al hijo de Lady B. ¡Mira tú!

Que la guerra está declarada entre los chiquillos de Vamos y el Piardi. Todo indica que el planchazo que le metieron al hijo de Lady B fue por represalia porque los del partido de Omar los tienen contra las cuerdas en el tema de reformas electorales y ya no podrán correr con ventajas.

Que, por segundo día consecutivo, la diputada Brenes solicitó que se citara a la ministra del Mides por el lío de los supuestos abusos del SENNIAF. La propuesta fue nuevamente negada. ¡Andan los libres postulados desesperados por taquillar con un tema altamente sensible!

Que el embajador Cabrera disfrutará de los carnavales en Penonomé. ¿Se mojará en los culecos y se dará su chapuzón en Las Mendozas?

Que el Registro Público trasladó la Dirección Nacional de Firma Electrónica a su sede central en Vía España con más comodidad, accesibilidad y estacionamientos para los usuarios. Además, la institución se ahorra más de 100 mil dólares al año en alquiler, electricidad y otros servicios.

Que hoy, a las 10:00 a.m. en Las Margaritas de Chepo, los "Centinelas de la Patria", SENAFRONT, llevarán a cabo el lanzamiento de la operación "Carnaval Seguro 2026", en la que se hablará sobre el pie de fuerza que será implementado en las diversas áreas de responsabilidad.