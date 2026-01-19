escucha - 19/1/26 - 12:00 AM

Se escucha por ahí

Que Carrillo recordando que la fiscal Morcillo, la que lleva las riendas de Jodebrecht, era de esas que les gustaba tomarse fotos con Cachaza. La fiscal debió dar un paso al costado y dejar que otro se encargara de ese hueso. Pero, bueno, hay gente que no tiene vergüenza.

Que la diputada de la Prado debe salir a aclarar esa denuncia que corre por ahí de que su marido le peló el revólver a unos colaboradores de una empresa eléctrica por los lados de Utira de Río de Jesús.

Que un jodedor de Veraguas me dice que el tal “Luchito”, el esposo de la Prado, es un man de armas tomar. ¡Mejor no me meto con ella!

Que un infiltrado me cuenta que por los lados del canal de la Tumba Muerto ya están preparando una campaña para plomear la labor de la Autoridad de Aseo en San Miguelito. La orden es que, a partir de hoy, los reporteros deberán hacer un escándalo del mínimo “pataconcito” que encuentren, aunque se trate de dos o tres papelitos. ¡Vean eso!

Que “El Muñeco” Torrijos fue visto por los lados de la Feria de Boquete. Andaba haciendo lo que más le gusta y mejor sabe hacer: pasear.

Que un chusco denuncia que en el Municipio de San Miguelito el trámite de placa también es un desastre, al igual que la página web. Sáquense el…

Que desde los pasillos del Legislativo nos soplaron que hoy, “Huevito” y el “Amigo Fiel” saldrán al ruedo con un anteproyecto de ley que busca que la recolección de la basura pase de manera definitiva al Gobierno, a través de la Autoridad de Aseo. De aprobarse la jugada, sería la estocada final para Irma, quien quedaría sin ninguna esperanza de volver a meter mano en este tema.

Que un chusco asegura que, de aprobarse la Ley de “Huevito” Pineda y Camacho, gracias a la inoperancia de Irma y sus asesores de Vamos, ningún otro alcalde de San Miguelito, no importa del partido o la corriente política a la que pertenezca, volverá a encargarse del tema de la basura. Así serán recordados estos señores por siempre en Detroit.

Que, si Marcel Cherry logra inscribir su partido Radix, los de Vamos, que son “woke” y pro libertinaje y dizque de mente abierta, finalmente tendrán una contraparte que es pro familia.

Que Lombanita andaba por el Desfile de las Mil Polleras dándosela de "rock star", pero pasó desapercibido. No brilló como él esperaba.

Que Blandocito dijo en Debate Hambriento una gran verdad a los libres postulados: si quieren hacer campaña y tener un mismo distintivo en la papeleta, deben someterse a las mismas reglas del juego que los partidos políticos. ¿Así o más claro?

Que para nadie es un secreto que, tras esas caritas de yo no fui, Irma y otros miembros de Vamos son pro LGBTQ, pro aborto, pro matrimonio entre personas del mismo sexo y que, además, desprecian las creencias religiosas, por lo que un chusco se pregunta: ¿qué hace el canal cristiano de la Tumba Muerto dándole tribuna a estos individuos? ¡Y no es TV Patrón!

Que es alarmante la ola de denuncias de robo que han sufrido turistas en hoteles de la ciudad y de playa todo incluido. ¿Qué clase de empleados están contratando? Porque todo indica que son gatos de casa. Hay que poner orden o vamos a matar la gallina de los huevos de oro.

Que, de acuerdo con Bloomberg, Panamá ocupa la tercera posición en Latinoamérica con el mejor salario mínimo, con $636.80, solo superada por Costa Rica con $751 y Uruguay con $648.

