Que ayer la Asamblea Nacional volvió a dar de qué hablar, luego de que la Comisión de Credenciales no pudiera sesionar por falta de quórum. Lo irónico es que los cuatro diputados ausentes fueron precisamente los de la bancada Vamos, los mismos que andan impulsando cambios internos. ¿Será que la reforma empieza por casa o que el discurso va por un lado y la práctica por otro?

Que, siguiendo con la Cuevita, me cuentan que, en el pleno de ayer, apenas hora y media después de iniciado, la bancada de “los chiquillos” hizo honor a su nombre y se fue molesta porque no les aprobaron una iniciativa. La pregunta del millón que ronda los pasillos es: ¿los chiquillos cobran el día completo o solo la hora y media que trabajaron? Porque si así es la jornada, más de uno quisiera ese horario legislativo.

Que el “mocaccino” Lombana quiso pasarse de atrevido con el profe Bernal, acusándolo de andar calladito con algunos temas del actual gobierno, pero el catedrático le dio su pa’ trás y lo dejó como un hipócrita al recordarle que algunos de sus asesores trabajan con la actual administración. No pega una, Lombanita.

Que el profe Bernal le dijo a Lombana que no fuera tan atrevido y lo invitó a debatir. ¿Aceptará el reto?

Que la diputada veragüense Prado y otros libres postulados insistieron ayer en la Cuevita en someter a votación citar al director de la Autoridad Marítima al pleno y, por cuarta vez, fracasaron: hubo 23 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. Los títeres de Juan Diego andan desesperados por taquillar con el tema de los puertos y del SENNIAF.

Que la tía Mayín bromeó ayer durante la entrega de la Orden Dr. Belisario Porras, en el Grado de Gran Cruz. Mató de risa a los presentes al decir que fue la novia del tres veces presidente de Panamá.

Que un chusco comenta que la designada “extorsionadora” por el gobierno gringo solo le faltó decirles a los del diario de la 12 de Octubre que, gracias a ella, hoy no se están muriendo de hambre.

Que los “ambientalistas” del CIAM aún andan llorando por la demanda que le metieron por andar desinformando sobre el proyecto Puerto Barú. Un chusco dice que, si defendieran el ambiente de verdad y con evidencia científica, no estarían metidos en el lío en que están.

Que, según informes recientes, el PIB de Panamá podría saltar a 5.57% si este año se reactiva la mina de Donoso.

Que ayer nuevamente exempleados del Municipio de San Miguelito fueron a reclamarle su “chen chen” a Irma, quien básicamente les dijo que tenían que seguir esperando porque primero estaba poniendo al día otras cuentas… ¡Cómo juega con el hambre de la gente!

Que, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, Panamá, con $20,754, es el segundo país de Latinoamérica más rico por PIB per cápita en lo que va del 2026, solo superado por Uruguay con $26,041.

Que rondaba ayer la información de que el Departamento de Justicia de Gringolandia prepara una acusación criminal contra la vale Delcy Rodríguez.

Que un chusco apuesta todo o nada a que este viernes se viene un alza interesante en el precio del combustible producto de la guerra en el Medio Oriente. Dios nos agarre confesados…