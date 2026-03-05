Que anoche se conoció que Rutilio se bajó del potro “indomable” del IDAAN y que el presidente podría dar el nombre de su reemplazo hoy, en sus Jueves Gigantes.

Que la Interpol le está dando seguimiento a Elio Chi, uno de los asesores del GobierNito y cuyas andanzas en la Corte para joder a “El Loco” son de sobra conocidas. Me cuentan que, de Santiago de Veraguas, este individuo ha pasado a llevar una sospechosa vida de lujo y placeres en París, pero lo tienen fichado, saben sobre sus raras transferencias y, en cualquier momento, la ley le echará el guante. ¡Se viene un escándalo de padre y señor nuestro!

Que, durante el GobierNito, el tal Elio era uno de los que andaban metiendo presión para que, de “egg to egg”, los procesos de Odebrecht y New Business se llevaran adelante. Claro, todo siempre con la malsana intención de sacar a “El Loco” de la contienda electoral.

Que un abogado de saco suda’o afirma que la barbarie jurídica no puede prevalecer sobre los principios del derecho en materia de extradición, entre ellos el de especialidad, porque, si hay algo que quedó claro en la fase de alegatos de la farsa de Jodebrecht, es que “El Loco” sigue amparado por dicho principio y, por lo tanto, nunca debió ser juzgado por los casos New Business y Odebrecht.

Que ese mismo abogado de saco sudado le recomienda a la jueza Baloisa leerse el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Extradición, que establece claramente que ninguna persona puede ser procesada, detenida o penada en el Estado requirente por un delito que sea distinto del cual se concedió la extradición.

Que ayer hubo un dame que te doy entre Barboni y Yamireliz en la Cuevita por el proyecto de ley del Casco Antiguo de Colón. El de Moca le dijo a la de Vamos que ellos no abandonan curules cuando no les aprueban algo y la remató diciéndole que no ande criticando si no vino a trabajar. En pocas palabras, la llamó paviola y llorona. ¡Clase de tanganazo!

Que ahora la diputada Brenes se cree jueza porque resulta que, según ella, la designada nueva directora del Senniaf tampoco puede ocupar el cargo porque contra ella hay una denuncia. ¿Será que la diputada no cree en la presunción de inocencia? Porque si es así, entonces todos los funcionarios denunciados van a tener que dar un paso al costado.

Que, hablando de la Brenes, hoy la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, que ella preside, hará un recorrido a las instalaciones de los albergues de niños y niñas, en conjunto con el Senniaf. Esperamos escuchar más propuestas para dar solución a los problemas y menos taquilla.

Que parece que la vaina se va a poner superbuena por los lados de Puerto Armuelles porque hay una propuesta en mesa de Royal Caribbean para construir un dique seco para la reparación de cruceros. ¡Que venga bajando ese chen chen!

Que ahora resulta que los 10 panameños detenidos en Cuba no iban a tumbar al gobierno de la isla, sino que fueron a pintar grafitis en las paredes para alentar al pueblo cubano en momentos difíciles; pero ¡qué vaina, chico!, eso no se lo cree nadie. Ya se habla de que le van a meter como 25 años de trabajos forzados.

Que la comunidad afrodescendiente de Río Abajo prepara protestas para impedir que la nueva ampliación de Vía España acabe con la icónica vereda afroantillana; la gente quiere su sauss y pescado al escabeche.

Que, por los lados de Panamá Este, hay tremendo lío porque los caciques se niegan a darle permiso a ENSA para que le conecte electricidad a decenas de colonias que viven dentro de la comarca.

Que ayer, en la Cuevita, Nicolás Brea fue ratificado, de manera unánime, como nuevo director de la ATTT.