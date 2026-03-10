Que un chusco comenta que Martín debe ir pensando en tomarse unas vacaciones en Punta Cana, porque tiene la sensación de que el no poder ir a Disney le tiene la mente fatigada. Sus discursos anti-Trump y de falso patriotismo ya nadie se los cree, salvo algunos cuantos despistados, que tal vez no saben que durante su gobierno se firmaron toda clase de pactos de cooperación con la DEA y el FBI. ¡Ponte serio, Muñeco!

Que me cuentan que, por los lados de Tierras Altas, hay una ola de robos de padre y señor nuestro. Les piden a las autoridades ponerse las pilas para que la comunidad no vaya a tomarse la justicia por sus propias manos.

Que “El Loco” felicitó ayer a los presidentes Trump y Mulino por el pacto para combatir el narcotráfico y lamentó el oportunismo de los eternos candidatos presidenciales que andan más preocupados por taquillar que por el bienestar del país y que no entienden el humor y la idiosincrasia de los norteamericanos, expresada genialmente por Trump.

Que, hablando de “El Fulo”, ayer la Casa Blanca formalizó la creación de la Americas Counter Cartel Coalition, una alianza militar con 17 países, que abre un nuevo escenario: la militarización de la lucha contra el crimen organizado; bloqueo financiero global a redes criminales, operaciones conjuntas hemisféricas… La guerra contra los carteles deja de ser solo judicial y policial y adquiere un matiz geopolítico, estratégico y militar.

Que ayer Bolo le jaló las orejas a un sector de la empresa privada, al decir que el gobierno está metiendo más de 11 mil millones en obras que generan cerca de 40 mil puestos de trabajo, pero que, por otro lado, la empresa privada, sobre todo la construcción de viviendas, está casi detenida y hace falta que inviertan en el país.

Que “Luchito” Duke volvió a hablar yerba en la Cuevita sobre el tema del desempleo, intentando minimizar el impacto que tuvo el cierre de la mina y acusando al Gobierno de falta de visión. El problema con este tipo de charlatanes legislativos es que son pura etiqueta y nada de sustancia. Dicen mucho, pero a la vez no dicen nada porque se la pasan criticando sin proponer ningún carajo.

Que un chusco político asegura que hay una batalla de taquilla entre el chino Chen, de Sabores de Colón, e Irma, a la que tuvieron que rescatar con el lío de la basura, para ver quién figura más en redes y en medios de comunicación; eso sí, están hablando de todo, menos de propuestas de cómo mejorar el país, generar empleo, etc.

Que, viendo la estrategia que actualmente utiliza Chen, de Sabores de Colón, y otros políticos criollos, todo indica que las próximas elecciones se ganarán con taquilla, redes sociales y quién brinca más y hace más “shows”; atrás quedarán las propuestas que necesita Panamá para salir adelante… ¡Después no se quejen!

Que, por los lados de la mina, lanzaron “Suma Tu Talento” con mil vacantes pa’ sumarse al mantenimiento. Dicen que ya hay 2 mil panameños trabajando en eso. ¡Ajá! No faltó quien ya ande preguntando dónde mandar la hoja de vida…

Que le piden a la Acodeco que no se quede con los brazos cruzados porque ya muchos comercios están aumentando precios con el pretexto del aumento del combustible, pero la cosa es que todavía no aumenta significativamente la gasolina ni el diésel… No quiero ni imaginar qué harán si en verdad se llega a dar un aumento importante en los precios del crudo.

Que, hablando de la Acodeco, ahora resulta que también se ha detectado que hay comercios que venden comida para mascotas vencida. ¡Válgame, Dios! Pobre Firulais…