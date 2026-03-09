Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Panamá-El nicaragüense Nicolás Corrales Jeremías, de 20 años, falleció en el salón de operaciones del Hospital San Miguel Arcángel luego de que fuera baleado mientras se encontraba en el sector de Moya, ubicado en la entrada de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito.

Pasadas las 8:00 p.m. de ayer, el extranjero fue sorprendido por un pistolero que se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó varias veces para luego escapar.

Residentes del lugar llamaron a la Policía Nacional para informar que había un sujeto baleado, tirado en la calle. Los uniformados llegaron a la escena y lo ubicaron, por lo que lo trasladaron a la sala de urgencias del hospital.

Los galenos de turno dictaminaron que Corrales tenía impactos de bala en ambos costados y otro en la mandíbula, por lo que decidieron operarlo de emergencia. Lamentablemente, el joven falleció casi una hora después del ataque.



