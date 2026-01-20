Que, hablando del caso Jodebrecht, un abogado de saco suda’o se pregunta, ¿cómo se puede confiar en la fiscal Morcillo después de ver la foto en la que aparece sonriente con Cachaza, el principal artífice de la persecución contra “El Loco”? Es una buena pregunta para “Lucho”, el procurador.

Que dentro del mamotreto de “pruebas extraordinarias” anunciadas por la fiscalía en el caso Jodebrecht hay documentos que fueron traducidos sin cumplir las formalidades de ley, pues las personas que realizaron las traducciones no han sido juramentadas como en derecho corresponde, no tienen número de idoneidad y una serie de requisitos que se requieren. ¡Santo padre!

Que dentro de las pruebas presentadas por la fiscalía en Jodebrecht hubo documentos traducidos que fueron enviados, pero sin sus originales. ¿Cómo entonces hará la defensa para cotejarlos y verificar que se trate de los documentos que se dice que son?

Que muchas de las tan cacareadas pruebas que trajo la Morcillo desde USA fueron anuladas en Brasil. ¡Por una vez, por orden, Baloisa!

Que, hablando de la farsa de Jodebrecht, un viejo abogado litigante me dice que, si el Ministerio Público quiere criminalizar las donaciones, tendrá que ir en busca de todos los directivos de los canales de TV y del diario de la 12 de Octubre a los que les cayó el chen chen de la publicidad producto de las donaciones que hacía la empresa brasileña.

Que un morador de Detroit asegura que Irma debe dejarse de shows, olvidar su fracaso con el tema de la basura y enfocarse en tratar de solucionar otros problemas en San Miguelito.

Que un funcionario de la alcaldía de Detroit me dice que el gran problema de Irma es que llegó menospreciando a los del concejo y, en vez de sumar, lo que hizo fue restar. En Arraiján, Stefany empezó igual, pero luego rectificó y, por ello, es que está haciendo mejor labor, a pesar de algunas metidas de pata.

Que “El Loco” dice que por ahí hay un paisano al que se le removió un relleno ilegal en la Calzada de Amador y que le mandó su billetico a una famosa jueza para influenciarla sobre uno de los acusados en un caso y pasarle la factura. ¡Dicen que hay pruebas!

Que me cuentan que en la Asamblea existe una asociación que es un cascarón, ya que desde hace años solo hay una tal Karina de presidente, quien no hace elecciones y fue denunciada por el Contralor por tener un cargo de secretaria con un salario de 2 mil palos y no defiende a nadie. ¿Qué dirá DIGECA Y LA ASAMBLEA sobre la democracia interna en la Cuevita de la 5 de Mayo?

Que, por los lados de Barú, Chiriquí, el alcalde de ese distrito puede dormir tranquilo porque apenas 21 personas han firmado la revocatoria de mandato en su contra.

Que a Martita, la abogada que contrató Irma con salario de 3k, le aconsejan dejarse de estar poniéndose en las redes sociales a crear polémica por cualquier tontería que no sea de su agrado y dedicarse a desempeñar la función para la cual fue contratada.

Que al vicealcalde, el que todo lo critica, le soltaron un verdadero misil en X y le pidieron que explicara la razón por la cual incendió el auto de su exmujer. ¡Padre celestial! ¿Cómo así, Robert? Aclara eso...

Que el diputado pelotero “Tuto” Palacios quejándose porque el Gobierno le adjudicó un contrato a una empresa que no goza de su simpatía, pero a la vez reconoce que todo se hizo conforme a la ley. Mejor que se entierre y se vaya por la orillita porque nadie lo entiende.

Que el Amigo Fiel llegó ayer cariñoso al pleno con los pelaos de Vamos y reveló que las cacareadas más de 10 mil fojas anunciadas por la fiscalía como pruebas extraordinarias ya estaban dentro del expediente del caso Jodebrecht. ¡Ese mamotreto se va a caer!

Que “Lucho” Duke seguía llorando ayer en el pleno porque la Autoridad de Aseo ha tomado el control de la basura en Detroit. Debería dar gracia que le tiraron el salvavidas a su amiguita.

Que un intelectual del gueto comenta que, tras su fracaso en Detroit, ahora los de Vamos quieren tomar como bandera las reformas educativas. Bueno, si la vaina es para introducir su agenda “woke”, mejor quédense por allá.