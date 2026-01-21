Que un muy experimentado jurista vaticina que, en el caso Jodebrecht, que se retoma hoy, la fiscalía hará el ridículo en su intento por introducir sus cacareadas “pruebas extraordinarias” porque muchas de ellas están viciadas y no cumplen con las formalidades legales. Si Baloisa pone su mente en “modo garantista” y aplica la norma como debe ser, muchas de esas pruebas se van a caer.

Que ‘Bolota’ presentó un proyecto de ley para sancionar el fraude en la paternidad. ¡A las bandidas no les gustará esto!

Que un abogado de saco sudado le pide al Ministerio de Gobierno apurar la reorganización de la justicia comunitaria porque hay gente quejándose de que algunos jueces no quieren recibir denuncias ni emitir certificaciones porque no tienen papel membretado ni personal para ello. La situación se está volviendo estresante.

Que mi tía de Veranillo me dice que, por primera vez en mucho tiempo, por las calles de San Miguelito no se respira la hediondez que emana de la acumulación de basura, por lo que no entiende por qué Juan Harvard y otros personajes siguen comportándose como perros rabiosos con la Autoridad de Aseo. Dice el dicho que el que no la sufre no la entiende.

Que “Lucho” Duke dice que San Miguelito está revuelto porque están enfrentando la corrupción de frente. Bueno, que recuerde que corrupción también es aspirar o aceptar un puesto para el cual no se está capacitado. Que le pase el mensaje a la alcaldesa.

Que los diputados de Vamos ya no saben qué hacer para tratar de lavarle la cara a Irma, la niña mimada de Juan Diego. Ahora se inventaron una citación al director de la AAUD a la Asamblea para hacerle una encerrona. Yo, si fuera Ovil, ni les hago caso. ¡No trabajan ni dejan trabajar!

Que en cualquier momento Mi Ambiente y Salud le van a caer a dos empresas, una de hidrocarburos y otra de piensos, por contaminar ríos y quebradas en el corregimiento de Pedregal.

Que un chusco asegura que el representante de Vamos de San Miguelito, Javier Valverde, se fue de nalgas al hacer serias acusaciones de que le ofrecieron coimas para favorecer a Revisalud y no presentar ninguna prueba. Mejor que la tenga, porque me soplaron que le viene un pa' atrás bien serio.

Que un criticón se pregunta: ¿por qué ese representante no reveló lo del supuesto soborno antes de que la empresa finalizara su contrato?

Que el Amigo Fiel tiene razón cuando dice que el “repre” de Vamos se ha autoincriminado en un delito, al habérsele ofrecido una supuesta coima y no haber denunciado el hecho delictivo ante el Ministerio Público.

Que un chusco legislativo aseguró que el Ministerio de la Mujer solo era un ministerio de estadística, no tenía forma de ayudar verdaderamente a las mujeres afectadas por maltrato y que con un Instituto era más que suficiente para seguir llevando estadísticas; esa está dura, señores.

Que el veterano dirigente Héctor Ávila aseguró en el pleno de la Asamblea que los jubilados le caen mal a los medios de comunicación. Bueno, Héctor, esa vaina será por otro lado porque en Crítica queremos a nuestros viejitos un montón.

Que Ávila revivió ayer en el pleno a “Chinito” Brands y hasta le agradeció el apoyo. Bueno, por lo menos no hizo como algunos empresarios y personajes de los canales de televisión que actúan como si nunca hubieran conocido al man del Mundial del Barrio.