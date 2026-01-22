Que los defensores del caso Odebrecht se quejaban ayer, y con justa razón, de las intenciones de la fiscalía de presentar como “extraordinarias” pruebas de las cuales ya se sabía desde hace más de cuatro años. Varios se quejaron de la deslealtad y mala fe por parte de la representación del Ministerio Público.

Que la fiscal Morcillo vino a revivir en el juicio de Jodebrecht a un testigo protegido que figuraba en una investigación también relacionada con Odebrecht, la cual ella misma mandó a archivar porque las pruebas que recolectó resultaron insuficientes para acreditar la supuesta actividad delictiva. Antes ese testigo no le sirvió, y ¿cómo es eso que ahora sí?

Que un chusco comenta que Blandocito anda metido por todas las redes y medios de comunicación tratando de llamar la atención y que no sabe qué pretende porque sus aspiraciones presidenciales terminaron el día que se decidió bajar e ir de segundón en la candidatura de Roux.

Que el magistrado Arrocha se quejaba de que el Órgano Judicial se haya convertido en una agencia de cobro de los bancos, pues dio a entender que son estos los que tienen sobrecargado el nuevo sistema, ya que más del 50% de las causas en la nueva jurisdicción civil son procesos ejecutivos.

Que “Huevito” Pineda le cantó una gran verdad a Irma y al resto de los de Vamos. Si la Corte hiciera la locura de fallar a su favor en su demanda contra la resolución que autoriza a la Autoridad de Aseo a intervenir en San Miguelito, ese distrito se quedará sin nadie que le recoja la basura, ya que la empresa que ellos querían tampoco podrá hacerlo. ¡Están tomando acciones con el hígado!

Que los representantes de San Miguelito están molestos porque en la denuncia de Chómpiras dijo que los extraños que le ofrecieron 80 mil rúcanos por votar a favor de Revisalud le aseguraron que él no los aceptó, pero los otros sí, y aunque no dijo nombres, algunos medios como TV Patrón están dando a entender que esos otros son ellos. ¡Válgame, Dios!

Un sapo legislativo me dijo que el martes en la discusión del proyecto de instrumentadores quirúrgicos el anfiteatro Titi Alvarado estaba repleto de enfermeras desde las 7 de la mañana. La pregunta es, ¿quién las dejó pasar a esas horas si la discusión del proyecto era a las 10 am?

Que, siguiendo con el tema, un chusco se pregunta si más de 200 enfermeras estaban desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Asamblea; ¿quiénes estaban cuidando a los pacientes? ¡Ay, padre!

Que el ministro de seguridad Frank Abrego y el director general del Senafront, Larry Solís, estaban en una gira de trabajo en las poblaciones de Guayabo, Cocalito, Piña, Coco, La Peñita y Luca, en Jaqué, provincia de Darién. Allá los vieron reunidos con dirigentes de la comunidad para tratar temas relacionados con seguridad, salud y ambiente.

Que ya Lucy advirtió que en lo de la reforma educativa no habrá “calle arriba” ni “calle abajo”, así que se les recomienda a los de Vamos que traten de hacer sus aportes y que se dejen de joder.

Que el “Barrendero” Gaitán se reactivó por los lados de San Miguelito y anda pasando la escoba por varios lugares. Anda haciendo lo único que ha hecho bien, que es taquillar, y más ahora que Vamos perdió puntos con el tema de la basura en Detroit.