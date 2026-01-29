Que la diputada de Vamos, que tiene al “man” de la pistola por marido, se tiró un discurso de barricada en el pleno contra la corrupción, pero por ahí Zulay le recordó que su empresa familiar hizo negocios “duro duro” con el GobierNito. Dicen que una de sus empresas facturó 700K. Más bien.

Que el “Muñeco sin visa” y otros politiqueros andan solicitando que no se haga un show del caso de Gaby, y estamos de acuerdo, pero ojalá hubieran tenido el mismo criterio cuando Cachaza, en alianza con algunos periodistas y medios, desataron la persecución feroz contra “El Loco” y otros miembros de su gobierno, entre los que se encontraba el actual presidente.

Que por ahí le dijeron a “El Loco” que algunos fiscales vendían los acuerdos como si de pan caliente se tratara. En el “menú”, un acuerdo de colaboración podría salir en medio melón y los de pena en un cuarto de melón. Mira tú...

Que un chusco me asegura que los ñames van a respaldar a Gaby. Mira tú.

Que, hablando de Gaby, el mismo manifiesta que había un grupito de medios digitales que lo estaban chantajeando. Adivinen quiénes son… los pollitos de la extorsionadora mayor.

Que algunos diputados de Vamos votaron a favor de la propuesta de extender hasta el 2031 el oligopolio del cannabis medicinal. El “Fulo” Linares les recordó que eso va en detrimento del interés de los pacientes.

Que un abogado de saco sudado me cuente que eso en la sección de Cumplimiento del SPA en Plaza Ágora no hay quién lo componga. Todavía hay que esperar horas para tener acceso a un expediente. Que tome nota la nueva presidenta de la Corte.

Que La One Two le andaba recordando a los que ahora invocan el espíritu del “debido proceso” que la vida es una ruleta y que es una lástima que durante los gobiernos de Nito y Cachaza no dijeran lo mismo.

Que, por los lados de Pedregal, el corregimiento con más homicidios en 2025, la gente sigue atemorizada porque ni siquiera la presencia policial ha logrado frenar las balaceras.

Que un chusco le pregunta al “Cocobolo” Cedeño si tiene problemas financieros y si el salario como diputado no le alcanza porque terminó aprobando lo que antes tanto criticaba: que los diputados abogados puedan litigar.

Que solo 11 candidatos de los 21 que aspiraban al cargo de subcontralor llenaron los requisitos exigidos. Hubo quienes se quedaron por fuera por no autentificar sus títulos universitarios. Plof.

Que “Lolo” Barsallo, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, le dio tremenda “rofiada” al diputado Duke, el ronconcito de Vamos; le mandaron a decir que no busque lo que está quieto, que Lolo es un tipo criado en el barrio y él es un nene de aire acondicionado.

Que la última de Irma es que las canchas deportivas son muy masculinas, donde las mujeres no se sienten cómodas. ¿Cuál será su última ocurrencia? ¿Hacer canchas solo para mujeres y pedir que se construya una “Romela” Fernández? ¡Válgame, Dios!

Que muchos de los diputados de la Comisión de Credenciales, que tienen a media familia nombrada en la Cuevita, pusieron una cara de espanto cuando se leyó que uno de los cambios que se venía era que los diputados no podrán nombrar parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad... ¿What?