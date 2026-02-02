Se cae el sistema del MEDUCA y deja en el aire trámites del año escolar 2026

El golpe fue silencioso, pero se sintió en todo el sistema educativo. Desde hace varios días, plataformas digitales del MEDUCA empezaron a fallar sin aviso, dejando a docentes, administrativos y usuarios dando vueltas frente a la pantalla.

El problema fue confirmado oficialmente el 30 de enero de 2026, cuando la entidad aceptó que sus servicios digitales están parcialmente fuera de operación.

Según el propio MEDUCA, hay una interrupción general en sus sistemas internos. No es que la página esté completamente caída, pero muchos servicios clave simplemente no responden. La institución aseguró que su equipo técnico trabaja junto a la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) para levantar los sistemas lo antes posible.

En la práctica, lo que se vive es frustración. Docentes reportan que no pueden entrar a plataformas de trámites, concursos, registros ni portales que requieren usuario y contraseña. Algunos logran acceder, otros se quedan colgados. Formularios que no cargan. Procesos que no avanzan. Todo a medias.

Especialistas en tecnología explican que estas fallas no siempre tumban un sitio completo. A veces el problema está por dentro: bases de datos, servidores, autenticaciones. El resultado es el mismo. No se puede trabajar y el sistema educativo queda en pausa digital.

Hasta ahora, el MEDUCA no ha dicho qué causó la interrupción ni ha puesto fecha clara para la normalización total. Solo repiten que los trabajos continúan “a la mayor brevedad posible”. Mientras tanto, la preocupación crece, sobre todo porque el año lectivo 2026 está a la vuelta de la esquina y muchos trámites siguen atrapados en el limbo digital.