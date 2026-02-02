Sucesos - 02/2/26 - 09:04 AM

Ataque armado en La Turín deja saldo sangriento: Un fallecido

Las cuatro víctimas se encontraban conversando en una vereda cuando, de pronto, apareció el gatillero y disparó contra los presentes, logrando herir a cuatro hombres.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre muerto y otros tres heridos, con el pistolero capturado, fue el saldo que dejó un ataque armado perpetrado pasadas las 10:00 de la noche de ayer en el sector de La Turín, distrito de San Miguelito.

Según testigos, las cuatro víctimas se encontraban conversando en una vereda cuando, de pronto, apareció el gatillero y disparó contra los presentes, logrando herir a cuatro hombres.

Dos de las víctimas fueron trasladadas hasta la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en Paraíso, corregimiento José Domingo Espinar, pero lamentablemente una de ellas fue declarada muerta poco después, porque una bala le impactó en la cabeza.

En tanto, los otros dos hombres ingresaron al cuarto de urgencia del Hospital San Miguel Arcángel, donde permanecen recluidos. Las balas los alcanzaron en las extremidades, por lo que se encuentran en condición estable.

Paralelamente, el agresor, quien reside en el mismo sector donde ocurrió el ataque, fue plenamente identificado por testigos, por lo que fue aprehendido poco después por la Policía Nacional dentro de una vivienda en la que se escondió, la cual fue allanada.

Se informó que la víctima fatal tenía antecedentes penales por robo y microtráfico, mientras que el atacante también es señalado por robo agravado.

Te puede interesar

Rescate nocturno: Salvan perro que cayó en un tanque de aguas negras

Rescate nocturno: Salvan perro que cayó en un tanque de aguas negras

 Febrero 02, 2026
Conductor atrapado tras choque múltiple en autopista Arraiján–La Chorrera

Conductor atrapado tras choque múltiple en autopista Arraiján–La Chorrera

 Febrero 02, 2026
Ataque armado en La Turín deja saldo sangriento: Un fallecido

Ataque armado en La Turín deja saldo sangriento: Un fallecido

 Febrero 02, 2026
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Febrero 01, 2026
Bomberos combaten incendios simultáneos en vertederos de Barú y Pedasí

Bomberos combaten incendios simultáneos en vertederos de Barú y Pedasí

 Febrero 01, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX