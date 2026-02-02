Ataque armado en La Turín deja saldo sangriento: Un fallecido

Panamá- Un hombre muerto y otros tres heridos, con el pistolero capturado, fue el saldo que dejó un ataque armado perpetrado pasadas las 10:00 de la noche de ayer en el sector de La Turín, distrito de San Miguelito.

Según testigos, las cuatro víctimas se encontraban conversando en una vereda cuando, de pronto, apareció el gatillero y disparó contra los presentes, logrando herir a cuatro hombres.

Dos de las víctimas fueron trasladadas hasta la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en Paraíso, corregimiento José Domingo Espinar, pero lamentablemente una de ellas fue declarada muerta poco después, porque una bala le impactó en la cabeza.

En tanto, los otros dos hombres ingresaron al cuarto de urgencia del Hospital San Miguel Arcángel, donde permanecen recluidos. Las balas los alcanzaron en las extremidades, por lo que se encuentran en condición estable.

Paralelamente, el agresor, quien reside en el mismo sector donde ocurrió el ataque, fue plenamente identificado por testigos, por lo que fue aprehendido poco después por la Policía Nacional dentro de una vivienda en la que se escondió, la cual fue allanada.

Se informó que la víctima fatal tenía antecedentes penales por robo y microtráfico, mientras que el atacante también es señalado por robo agravado.