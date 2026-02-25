Que, en la farsa de Jodebrecht, un abogado de saco sudado asegura que da tristeza ver cómo los alegatos de la fiscalía se apoyan en pruebas que en Brasil fueron declaradas nulas por haber sido obtenidas mediante la violación de garantías y derechos fundamentales. Ojalá Baloisa esté clara con la teoría del fruto del árbol envenenado: cualquier prueba obtenida de manera ilícita contamina no solo el hallazgo inicial, sino también todas las pruebas derivadas de él.

Que, en la discusión de las reformas al Reglamento Interno de la Cuevita, Dana dijo que su curul registra un 100% de asistencia, 70% de ella y 30% de su suplente. Dice que cuando ella no está en la Cuevita es porque está atendiendo problemas en su comunidad. Bueno, eso es lo que ella dice…

Que el “profe” Bernal calificando de “rotundo fracaso” la iniciativa de quienes andaban promoviendo la Constituyente Paralela.

Que hay quienes creen que “Pedro Navaja” Blades se pasó de sincero en su escrito “A Willie Colón” y que, más que a elogio o despedida, la cartita tenía un fuerte olor a resentimiento. En varios lectores quedó la sensación de que nunca le perdonará a “El Malo del Bronx” que lo demandara por una supuesta deuda y el haber gritado a los cuatro vientos: “Rubén, ¡págame!”.

Que Zulay andaba reiterando ayer que su hija honró los deberes contractuales con el IFARHU y que lo mismo no puede decir la novia de Juan Diego. Asegura que la chica del titiritero de Vamos no ha devuelto ni un centavo de los 99 mil palos que recibió durante el GobierNito. ¿Cómo?

Que Bolota dijo en el pleno que la provincia de Colón tiene toda la infraestructura para independizarse de la República de Panamá. ¡Ahora sí se ponchó el C3!

Que un chusco se andaba preguntando qué hacen los “ambientalistas” del CIAM con las donaciones que vienen recibiendo desde el 2007 porque reciben miles de dólares y litigan muy poco en los tribunales.

Que Jorgito Herrera iría por la reelección como presidente de la Cuevita en julio próximo. ¿Será que los títeres de Juan Diego lo apoyarán nuevamente?

Que el diputado Barboni pidió en el pleno que el Ejecutivo complazca a la Unión Europea para salir de las listas discriminatorias… Vea usted, ahora este pretende que nos bajemos los pantalones para complacer. ¡No seas pendejo tú!

Que el Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber, el cual había sido aprobado en febrero de 1998 y que venció en febrero de 2023.

Que la ministra de Gobierno estará llevando a la Cuevita un proyecto de ley para castigar penalmente el uso de máscaras en las manifestaciones.

Que, por los lados del Parque Cervantes, en la Altiva, se comenta que hay un grupo de abogados que, cuando un fiscal no les mueve la colita, presionan para joderlo, lo remuevan del caso y le asignen a uno con el que se sientan más cómodos… ¡Vea usted!