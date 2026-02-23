Que en un restaurante de lujo, mientras disfrutaban de un banquete, actores de la vieja política se pusieron de acuerdo para hacer la colación TOCOMA (Todos contra Mayer).

Que en el banquete estaban: Roux, Blandón, Lombana, Ruíz Díaz, Martín Torrijos, Pepe Muñoz, Jorge Herrera y otros. La consigna es que dentro de ese grupo tiene que salir el próximo presidente para el 2029. Mientras un grupo debe dedicarse a atacar a los posibles contrincantes.

Que hoy arranca la etapa de alegatos del caso Jodebrecht, con una fiscalía que hay que ver de qué tabla se agarra luego del fiasco que resultó la fase de práctica de pruebas en la que sus llamados testigos estrellas se escondieron para no dar la cara. La jueza Baloisa debe hacer valer los principios y restar valor a toda prueba que no haya sido sometida al contradictorio.

Que por ahí se comenta que un proyecto que anda destruyendo el ambiente por Punta Chame es de un empresario que pide perdón y no permiso. Cuentan que se ha robado arena, tierra, destruido manglares… Al man le ponen una multa ridícula y continúa haciendo lo que le da la gana.

Que un inversionista de un proyecto en Punta Chame asegura que el robo de arena ha sido de tal magnitud que está afectando a todos en una de las mejores playas del Pacífico. ¡Padre santo!

Que el profe Argote acusando a Neftalí, uno de los títeres de Juan Diego, de ser deshonesto con su electorado porque intenta esconder su postura ideológica. Bueno, profe, yo creo que usted debe aclarar la suya porque siempre lo veo guabinoso.

Que la barbarie que se desató en México luego de que asesinaran al narco alias “El Mencho” no hizo más que dar la razón a Trump, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que los carteles gobiernan México. ¡Las imágenes del caos eran terribles!

Que un chusco comenta que los carteles mexicanos defendieron más a “El Mencho” que el ejército de Venezuela a Maduro. ¡Dura esa!

Que hoy, en la Cuevita, se someterá a estudio y análisis del proyecto de ley que crea el Programa de Incentivos a la Producción de Granos y otros Rubros Agrícolas.

Que MOCA sacando pecho porque dizque es el único partido que ha mostrado crecimiento. Cuatro gatitos del PRD que se fueron a sus filas y a eso le llaman crecimiento. ¡Patético!

Que, por los lados de Azuero, hay gente que anda aprovechándose de las crisis del agua potable con la intención de impulsar a la población a ejecutar cierres de calles. ¡Siempre hay quienes quieren sacar provecho del caos!

Que Sinaproc anunciando lluvias significativas en gran parte del territorio nacional con vigencia hasta el 25 de febrero de 2026. ¡No olvide su paraguas!